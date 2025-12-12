Haberler

Asya borsaları pozitif seyrediyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD Merkez Bankası'nın para politikası kararlarının ardından Asya borsalarında pozitif bir görünüm ortaya çıktı. Japonya'da sanayi üretimi beklenenden fazla artarken, Dünya Bankası Çin'in büyüme beklentilerini yükseltti.

Asya borsaları, ABD Merkez Bankasının (Fed) para politikası kararlarının açıklandığı ve yoğun veri gündeminin karşılandığı haftanın son işlem gününde pozitif seyir izliyor.

Fed'in gelecek yıl ne ölçüde gevşeyeceğine yönelik soru işaretleri oluşurken, bankanın, federal fon oranına ilişkin tahminini gelecek yıl için yüzde 3,4'te sabit bırakması, 2026'da bir faiz indirimi öngörüldüğünün sinyalini vermişti.

Gelecek yıl Fed'in 1 faiz indirimi öngörmesine karşın para piyasalarındaki fiyatlamalarda yıl genelinde toplam 2 faiz indirim yapacağı tahmin edilirken, ocakta bankanın yüzde 75 ihtimalle politika faizini sabit tutması bekleniyor.

Asya borsalarında da artan küresel risk iştahının etkisiyle pozitif görünüm öne çıkarken, bölgedeki bazı teknoloji ve yarı iletken hisselerindeki satıcılı seyir risk iştahını sınırlıyor.

Makroekonomik veri tarafında ise Japonya'da sanayi üretimi ekimde aylık bazda yüzde 1,5 ile beklentilerin üzerinde arttı. Ülkede kapasite kullanım oranı da aynı dönemde yüzde 3,3 yükseldi.

Dünya Bankası Çin'in büyüme beklentilerini yükseltti

Öte yandan, Dünya Bankası, Çin ekonomisinin bu yıl yüzde 4,9 ve gelecek yıl yüzde 4,4 büyüyeceğini öngördü.

Bankadan yapılan açıklamada, Çin ekonomisinin 2025 yılının üçüncü çeyreğinde sağlam ivmesini koruduğu belirtilerek, genişleyici maliye ve para politikalarının iç tüketim ve yatırımı desteklediği, gelişmekte olan ülkelerden gelen talebin ihracatı sürdürdüğü aktarıldı.

Açıklamada, hanehalkının ise zayıf iş gücü piyasası ve düşen konut fiyatları nedeniyle harcamalarında temkinli davranmaya devam ettiği kaydedildi.

Bu gelişmelerle Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,44 yükselişle 50.870 puandan, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,38 artışla 4.167 puandan günü tamamladı.

Şu sıralarda Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,31 değer kazancıyla 3.885 puandan işlem görürken, Hong Kong'da Hang Seng endeksi bir önceki kapanışının yüzde 1,66 üzerinde 25.948 puandan işlem görüyor.

Hindistan'da Sensex endeksi ise yüzde 0,50 kazançla 85.258 puanda seyrediyor.

Kaynak: AA / Mahmut Çil - Ekonomi
Sürpriz sonuçlar var: İşte 26 ilde yapılan son seçim anketi

Sürpriz sonuçlar var: İşte 26 ilde yapılan son seçim anketi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Görüntü Türkiye'den! Silahını çekip acımadan öldürdü

Görüntü Türkiye'den! Silahını çekip acımadan öldürdü
Bruce Willis Gizem'i öpünce Hakan Hatipoğlu çıldırmış: O an yaptığımı hâlâ düşünüp utanıyorum

Gizem'i öpünce çıldırmış: O an yaptığımı hâlâ düşünüp utanıyorum
Galatasaray'da maaş krizi! Aylardır para almıyorlar

Taraftarlar şok oldu! Galatasaray'da büyük kriz
Kerem Aktürkoğlu, Avrupa Ligi'nde tarihe geçti! 18 yıl sonra bir ilk

Son günlerin eleştirilen ismiydi, attığı bu golle tarihe geçti
Görüntü Türkiye'den! Silahını çekip acımadan öldürdü

Görüntü Türkiye'den! Silahını çekip acımadan öldürdü
Hande Erçel'in 45 yaşındaki sevgilisinin kimliği belli oldu

45 yaşındaki sevgilisinin kimliği belli oldu
Esra Ezmeci'ye gelen mesaj skandal: Eşimin başkasıyla birlikte olmasına izin verirsem...

"Eşimin başkasıyla birlikte olmasına izin verirsem..."
'Taciz etti' diyerek 17 yaşında katil olmuştu! Beyza'nın cezası belli oldu

"Taciz etti" diyerek 17 yaşında katil olmuştu! İşte Beyza'nın cezası
Zeki Murat Göle'den Fener taraftarını mest eden istatistik

Bu sezon çıktığı 2 maçta da aynı şeyi yaptı
Erkek kıtlığı olan ülkede kadınlar 'saatlik koca' kiralıyor

Erkek kıtlığı olan ülkede kadınlar saatlik koca kiralıyor
Limoncudan ağızları açık bırakan sahtekarlık

Limoncunun ağızları açık bırakan sahtekarlığı kamerada
7.5'in ardından bir büyük deprem daha! Ülke için tsunami uyarısı yapıldı

7.5'in ardından bir büyük deprem daha! Tsunami uyarısı yapıldı
Arda Turan'ın Shakhtar Donetsk'i Avrupa'da zirveye göz kırptı

3 dakikada neler oldu neler! Avrupa'da tarih yazıyor
title