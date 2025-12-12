Asya borsaları pozitif seyrediyor

Asya borsaları, ABD Merkez Bankasının (Fed) para politikası kararlarının açıklandığı ve yoğun veri gündeminin karşılandığı haftanın son işlem gününde pozitif seyir izliyor.

Fed'in gelecek yıl ne ölçüde gevşeyeceğine yönelik soru işaretleri oluşurken, bankanın, federal fon oranına ilişkin tahminini gelecek yıl için yüzde 3,4'te sabit bırakması, 2026'da bir faiz indirimi öngörüldüğünün sinyalini vermişti.

Gelecek yıl Fed'in 1 faiz indirimi öngörmesine karşın para piyasalarındaki fiyatlamalarda yıl genelinde toplam 2 faiz indirim yapacağı tahmin edilirken, ocakta bankanın yüzde 75 ihtimalle politika faizini sabit tutması bekleniyor.

Asya borsalarında da artan küresel risk iştahının etkisiyle pozitif görünüm öne çıkarken, bölgedeki bazı teknoloji ve yarı iletken hisselerindeki satıcılı seyir risk iştahını sınırlıyor.

Makroekonomik veri tarafında ise Japonya'da sanayi üretimi ekimde aylık bazda yüzde 1,5 ile beklentilerin üzerinde arttı. Ülkede kapasite kullanım oranı da aynı dönemde yüzde 3,3 yükseldi.

Dünya Bankası Çin'in büyüme beklentilerini yükseltti

Öte yandan, Dünya Bankası, Çin ekonomisinin bu yıl yüzde 4,9 ve gelecek yıl yüzde 4,4 büyüyeceğini öngördü.

Bankadan yapılan açıklamada, Çin ekonomisinin 2025 yılının üçüncü çeyreğinde sağlam ivmesini koruduğu belirtilerek, genişleyici maliye ve para politikalarının iç tüketim ve yatırımı desteklediği, gelişmekte olan ülkelerden gelen talebin ihracatı sürdürdüğü aktarıldı.

Açıklamada, hanehalkının ise zayıf iş gücü piyasası ve düşen konut fiyatları nedeniyle harcamalarında temkinli davranmaya devam ettiği kaydedildi.

Bu gelişmelerle Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,44 yükselişle 50.870 puandan, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,38 artışla 4.167 puandan günü tamamladı.

Şu sıralarda Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,31 değer kazancıyla 3.885 puandan işlem görürken, Hong Kong'da Hang Seng endeksi bir önceki kapanışının yüzde 1,66 üzerinde 25.948 puandan işlem görüyor.

Hindistan'da Sensex endeksi ise yüzde 0,50 kazançla 85.258 puanda seyrediyor.