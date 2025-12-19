Asya borsaları BoJ'un faiz kararı sonrası pozitif seyrediyor

Asya borsalarında, ABD'de enflasyondaki yavaşlamaya işaret eden veriler ile Japonya Merkez Bankasının (BoJ) faiz artırım kararı sonrası pozitif bir seyir izleniyor.

Dünyanın en büyük ekonomisi olan ABD'de ekonomi ve istihdama yönelik riskler para politikasındaki istikrarı tehdit etmeye devam ederken, kasım ayına ilişkin enflasyon verilerinden alınan sinyaller enflasyonist endişeleri azalttı.

ABD Çalışma Bakanlığının açıkladığı verilere göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) kasımda iki aylık dönemde yüzde 0,2, yıllık bazda da yüzde 2,7 ile beklentilerin altında arttı.

BoJ, faizi son 30 yılın en yüksek seviyesine çıkardı

BoJ, bugün açıkladığı para politikası kararında politika faizini 25 baz puan artırarak yüzde 0,75 seviyesine çıkardı. Söz konusu seviye son 30 yılın en yüksek seviyesi oldu.

Bankadan yapılan açıklamada, ücretler ve fiyatların ılımlı bir şekilde yükselmesinin beklendiği belirtilerek, reel faiz oranlarının önemli ölçüde negatif kalmasının ve destekleyici finansal koşulların ekonomik aktiviteyi desteklemeye devam etmesinin öngörüldüğü aktarıldı.

Firmaların, bu yılki güçlü ücret artışlarının ardından gelecek yıl da ücretleri istikrarlı bir şekilde artırmaya devam edebileceği kaydedilen açıklamada, ücret artışlarının fiyatlara yansımasıyla tüketici enflasyonunun ılımlı bir şekilde yükseldiği vurgulandı.

Açıklamada, reel faiz oranlarının oldukça düşük seviyelerde olduğu göz önüne alındığında, Bankanın ekonomik ve fiyat tahminlerinin gerçekleşmesi halinde faiz oranlarını artırılmaya devam edilebileceği belirtildi.

Öte yandan, bölgede açıklanan makroekonomik verilere göre, Japonya'da ulusal enflasyon kasımda yıllık bazda yüzde 2,9 beklentilere paralel geldi.

Japon yeni dolar karşısında düşmeyi sürdü

BoJ'un faiz kararı sonrasında Japon yeninin dolar karşısındaki düşüş eğilimi varlığını korurken, BoJ'un sıkılaşma adımı sonrasında politika faizinin ülkedeki yıllık enflasyonun hala çok gerisinde kalması yendeki toparlanmanın önüne geçti.

Bu gelişmelerle dolar/yen paritesi yüzde 0,2 artışla 156 düzeyinde işlem görürken, yenin dolar karşısındaki değer kaybı devam etti.

Politika metninde para politikası duruşunun ekonomik aktiviteyi desteklemeye devam edeceği vurgusu da yendeki harekette etkili olurken, BoJ Başkanı Kazuo Ueda'nın vereceği mesajlar yatırımcıların odağında bulunuyor.

Analistler, bankanın net bir şekilde sıkılaşma döngüsüne girip girmediğinin anlaşılması için daha çok sinyalin alınmasının gerektiğini ifade ederek, uzun zaman aralıklarıyla ve enflasyon görümünün çok gerisinde yapılan artırımların etkisinin az olduğunu söyledi.

Pay piyasaları tarafında gevşek para politikasının sürmesi ve kredi koşullarının avantajlı kalmayı devam etmesi alıcılı seyri destekledi.

Bu gelişmelerle Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,02 yükselişle 49.501,5 puandan, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,65 artışla 4.020,6 puandan günü tamamladı.

Şu sıralarda Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,4 değer kazancıyla 3.891 puandan, Hong Kong'da Hang Seng endeksi bir önceki kapanışının yüzde 0,87 üzerinde 25.695 puandan işlem görüyor.

Hindistan'da Sensex endeksi ise yüzde 0,41 kazançla 84.826 puanda seyrediyor.