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Asya borsaları Çin hariç yükseldi

Ekonomi Haberleri

Asya borsaları Çin hariç yükseldi

Asya borsalarında, alış ağırlıklı bir seyir izlenirken, Çin'de Şanghay bileşik endeksi negatif ayrıştı.

Asya borsalarında, alış ağırlıklı bir seyir izlenirken, Çin'de Şanghay bileşik endeksi negatif ayrıştı.

Çin ile ABD'nin, Amerikalı regülatörlerin New York borsasına kote Çin şirketlerini denetlemesi konusunda anlaşmaya yakın olduğu haberleri ve dün yapılan mali teşvik paketi duyurusuyla Asya borsaları dünkü pozitif görünümüne bugün de devam etti.

Anlaşmanın gerçekleşmesinin, birçok Çinli şirketin Amerikan borsasından çıkarılması tehdidini önleyebileceği belirtilirken, konuya ilişkin resmi bir açıklama henüz yapılmaması ile Çin'de Şanghay bileşik endeksi kapanışta düşüşe geçti.

Söz konusu düşüşte, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın bugün Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu'nda yapacağı konuşmaya dair tedirginlikler de etkili oldu. Powell'ın bugün yapacağı konuşmada, enflasyonla mücadele konusunda taahhüdü yinelemesi beklenirken, para piyasası fiyatlamalarında, hafta başında yüzde 50'lere kadar inen Fed'in eylül ayında 75 baz puanlık faiz artırım ihtimali, halihazırda yüzde 63'e yükselmiş durumda.

Öte yandan, Japonya'da açıklanan veriler ülkede enflasyonun ağustosta önceki aya göre 0,4 puan artarak yüzde 2,9'a yükseldiğini ortaya koydu. Ülkede yüzde 2'lik hedefin üzerine çıkan enflasyona karşın aşırı gevşek para politikasının sürdürülmesi beklenirken, Japonya Merkez Bankası yetkilileri de faiz artırma gibi bir rekabete katılmanın zamanı olmadığını belirtti.

Bu gelişmelerle kapanışta Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,31 azalışla 3.236 puana inerken, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,15 yükselişle 2.481 puana çıktı.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,57 değer kazanarak 28.641 puana yükseldi. Dolar/yen paritesi ise önceki kapanışın yüzde 0,4 üzerinde 137 seviyesinden işlem görüyor.

Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,80 primle 20.126 puan, Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,20 artışla 58.892 puanda bulunuyor.

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Kaynak: AA / Muhammed Said Tanıl - Ekonomi

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