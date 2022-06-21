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Asya borsaları Çin hariç yükseldi

AA - Belgin Yakışan Mutlu - Ekonomi
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Asya borsaları Çin hariç yükseldi

Asya borsalarında, alış ağırlıklı bir seyir izlenirken, Çin'de Şanghay bileşik endeksi negatif ayrıştı.

Asya borsalarında, alış ağırlıklı bir seyir izlenirken, Çin'de Şanghay bileşik endeksi negatif ayrıştı.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) agresif bir şekilde faizleri artırmasının ardından resesyon kaygıları güçlenirken, merkez bankası ve kamu yetkililerinin ekonomilerde yumuşak iniş sağlanabileceğine yönelik destekleyici açıklamaları risk algısını yatıştırdı.

Söz konusu gelişmelerle dün tatil dolayısıyla kapalı olan ABD borsalarının, yeni güne endeks vadeli kontratları tarafında yüzde 2'ye yakın yükselişle başladığı görüldü. Söz konusu pozitif hava Asya borsalarına taşınırken, ABD'nin Çin'e uygulanan tarifelerin bir kısmını kaldırabileceğine yönelik haber akışı da bölgede risk iştahını olumlu etkiledi.

Buna karşın Çin'de devam eden yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında önlemlerin henüz tamamen kalkmamış olması ve bölgede dünya genelinden ayrışan para politikası Asya borsalarını baskılayan temel risk faktörleri olmaya devam etti.

Nikkei tarafından yapılan son ankete göre, hanehalklarının çoğu Japonya Merkez Bankası'nın (BoJ) aşırı gevşek para politikasına son vermesi gerektiğini düşünüyor. Banka'nın, geçen hafta para politikasını koruma kararı almasının ardından Japonya ile ABD ve Avrupa'da uygulanan faiz oranları arasındaki makas açılmış, bu durum Japon yeninin dolar karşısında tarihi düşük seviyelere gerilemesine neden olmuştu.

Söz konusu gelişmelerle kapanışta Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,24 azalarak 3.307 puan ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,8 artarak 2.409 puan oldu.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,8 artışla 26.246 puandan günü tamamlarken, dolar/yen paritesi önceki kapanış seviyesinin yüzde 0,1 üzerinde 134,2'de dengelendi.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 2 primle 52.627 puanda ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,8 değer kazancıyla 21.544 puanda seyrediyor.

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AA / Belgin Yakışan Mutlu - Ekonomi

Tam Gemi Şok Denemeleri Çin Halk Cumhuriyeti Asya Ekonomi Haberler

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