Asya borsaları Çin hariç yükseldi - Haberler

Asya borsalarında, alış ağırlıklı bir seyir izlenirken Çin'de Şanghay bileşik endeksi negatif ayrıştı.

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, dün yaptığı açıklamada enflasyon düşene kadar faiz artırımına devam edeceklerini belirterek, "Enflasyonun net ve inandırıcı bir şekilde düştüğünü görmeliyiz. Eğer bunu göremezsek, o zaman daha agresif hareket etmeyi düşünmemiz gerekecek." dedi.

???????Powell'ın açıklamaları, yüksek enflasyonist ortamda merkez bankalarının agresif faiz artırımına gitmesinin ekonomileri resesyona sürükleyeceği endişelerinin gündemde kalmasına neden oldu.

Öte yandan Çin'de karantina bölgeleri dışında üst üste 3 gün yeni vakaya rastlanmaması, tedbirlerin kaldırılacağı beklentilerini artırdı. Bu durum risk iştahını desteklese de ülkede açıklanan konut fiyatlarının düşüş kaydetmesi, borç çevirme problemlerinin yaşandığı gayrimenkul sektöründeki kırılganlıkların sürdüğüne işaret etti.

Bugün açıklanan verilere göre, Japonya ekonomisi ilk çeyrekte yıllık bazda yüzde 1 ile iki yılın ardından ilk kez daraldı.

Bu gelişmelere karşın resesyon kaygılarının aşırı fiyatlandığına yönelik görüşlerin teknoloji hisselerine alım getirmesiyle Asya borsalarında Çin hariç alıcılı bir seyir izlendi. Kapanışta Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,25 azalarak 3.086 puan, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,21 artarak 2.626 puan oldu.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,94 değer kazanarak 26.911 puandan günü tamamlarken, dolar/yen paritesi önceki kapanış seviyesinin yüzde 0,1 altında 129,2'den işlem görüyor.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,25 primle 54.454 puanda ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,17 artışla 20.637 puanda seyrediyor.