Asya borsaları, Çin hariç yükseldi

Asya borsalarında pozitif bir seyir izlenirken, Çin pay piyasaları negatif ayrıştı.

Çin'de artan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları başlıca risk unsuru olarak fiyatlanmaya devam ediyor.

Çin'in Şanghay kentinde iki aşamalı Kovid-19 testinin devreye alınması ve sokağa çıkma yasağı devam ederken, ülkenin Huangpu bölgesi de 1 Nisan'a kadar kapandı.

Japonya tarafında ise tahvil piyasasındaki müdahalenin yanı sıra dolar/yen paritesindeki yükseliş gündemin odağındaki yerini koruyor. Ekonomi yönetimi, daha önce "yendeki zayıflık şirketlerimizin yararına" mesajı verse de, paritenin Ağustos 2015'ten bu yana en yüksek seviyelerdeki seyrini sürdürmesi karşısında bugün "kurdaki hareketleri yakından izliyoruz" açıklaması yaptı.

Dün, 125,1 ile 15 Ağustos 2015'den bu yana en yüksek seviyesine çıkan dolar/yen paritesi, bu seviyelerden gelen satış baskısıyla geriledi ve şu sıralarda önceki kapanışın yüzde 0,25 altında 123,7 seviyesinde bulunuyor.

Kapanışta, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,33 azalarak 3.204 puan oldu. Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,42 artışla 2.741 puandan, Japonya'da Nikkei 225 endeksi de yüzde 1,10 artışla 28.252 seviyesinden günü tamamladı.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,20 artışla 57.706 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,95 yükselişle 21.890 puanda bulunuyor.