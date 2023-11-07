Asya borsaları Çin hariç geriledi

Asya borsalarında satış ağırlıklı bir seyir izlenirken, Çin'de Şanghay bileşik endeksi pozitif ayrıştı.

Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin dünkü sözle yönlendirmelerinde, enflasyonla mücadelenin henüz bitmediğine ilişkin vurguyu öne çıkarmasıyla karışık seyrediyor.

Analistler, Çin'de açıklanan verilerin dünya ekonomisinin yavaşladığına yönelik endişeleri beslemeye devam ettiğini belirtti.

Buna göre, ülkenin ihracatı geçen ay yüzde 6,4 azalarak beklentileri karşılamazken, ithalatı yüzde 3 artışla öngörüleri geride bıraktı. Hong Kong'daki bir finans zirvesinde konuşan Çin Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Zhang Qingsong, bankanın Çin ekonomisi için iyice düzenlenmiş ekonomi programlarının olduğunu ifade etti.

Öte yandan, Avustralya Merkez Bankası (RBA) 4 toplantının ardından bugün politika faizini 25 baz puan artırarak yüzde 4,35'e çıkardı.

Bankadan yapılan açıklamada yüksek enflasyonun beklenenden daha uzun süre yüksek seyredebileceği endişesine vurgu yapıldı.

Bugün Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 2,3 azalışla 2.443 puan, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,1 artışla 3.060 puan oldu.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,34 değer kaybıyla günü 32.271 puandan tamamlarken, dolar/yen paritesi ise yüzde 0,2 değer kazancıyla 150,4 seviyelerinde işlem görüyor.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,3 düşüşle 64.740 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,2 değer kaybıyla 17.760 puanda seyrediyor.