Asya borsaları Çin hariç geriledi Ekonomi Haberleri Asya borsalarında Çin hariç satış ağırlıklı bir seyir izlendi. Asya borsalarında Çin hariç satış ağırlıklı bir seyir izlendi. ABD Merkez Bankası'nın (Fed) eylüldeki faiz kararına ilişkin devam eden belirsizliklerin güçlü kalmaya devam etmesiyle pay piyasalarının yön bulmakta zorlanırken, Asya'da artan resesyon endişesi de risk iştahının azalmasında etkili oldu. Bugün Çin Merkez Bankası, referans kredi faiz oranını 5 baz puan azaltarak yüzde 3,65'e çekti. 5 yıllık referans kredi faiz oranını da 15 baz puan azaltarak yüzde 4,3'e indiren banka, böylelikle emlak piyasası borçlanmalarında maliyeti düşürdü. Geçen haftadan bu yana ülke merkez bankası tarafından atılan destekleyici adımların, ülke ekonomisindeki problemlere işaret etmesi huzursuzluğu artırırken, yuan dolar karşısında hızla değer kaybederek 23 ayın en düşük seviyesini gördü. Kapanışta Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,60 artışla 3.277 puana çıkarken, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,21 düşüşle 2.462 puana indi. Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,47 değer kaybederek 28.794 puana gerilerken, dolar/yen paritesi önceki kapanışın yüzde 0,1 altında, 136,9 seviyesinden işlem görüyor. Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,4 azalışla 19.682 puan, Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,95 düşüşle 59.077 puanda bulunuyor. Ekonomi Kaynak: AA / Murat Aslan Çin Halk Cumhuriyeti Merkez Bankası Asya Ekonomi Haberler

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