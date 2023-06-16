Asya Borsaları Alış Ağırlıklı Seyretti

Küresel piyasalar, önemli merkez bankalarının para politikası kararlarının açıklandığı haftanın son işlem gününde pozitif seyir izlerken, Asya borsaları alış ağırlıklı bir seyir izledi. Japonya Merkez Bankası (BoJ), getiri eğrisi hedef aralığını artı/eksi yüzde 0,5 ve politika faizini yüzde eksi 0,1'de sabit tuttu.

Asya borsaları, alış ağırlıklı bir seyir izledi.

Küresel piyasalar, önemli merkez bankalarının para politikası kararlarının açıklandığı haftanın son işlem gününde pozitif seyir izlerken, Japonya Merkez Bankası (BoJ), getiri eğrisi hedef aralığını artı/eksi yüzde 0,5 ve politika faizini yüzde eksi 0,1'de sabit tuttu.

Emtia fiyatlarındaki artışlardan etkilenmesine karşın Japonya ekonomisinin büyümeye devam ettiği aktarılan BoJ karar metininde, "Enflasyondaki artış hızı bir süre öncesine göre yavaşladı. Enflasyon beklentilerinin ise değişmediği görülüyor." ifadeleri kullanıldı.

Metinde, Japon ekonomisinin yılın ikinci yarısında daha da güçlenmesinin öngörüldüğü kaydedilerek, gelir ve harcama döngüsünün de bu dönemden itibaren hızlanacağının tahmin edildiği bildirildi.

Analistler bir süredir dünya ekonomilerinin başlıca problemi olan enflasyonun sınırlı da olsa gerilemeye devam ettiğini belirterek, para politikalarına ilişkin belirsizliklerin sürdüğünü ifade etti.

Bugün Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,66 artışla 2.625 puan, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,6 yükselişle 3.272 puan oldu.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,66 değer kazancıyla günü 33.706 puandan tamamlarken, dolar/yen paritesi yüzde 0,3 artışla 140,7 seviyelerinde işlem görüyor.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,4 primle 63.177 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi 1,3 yükselişle 20.081 puanda seyrediyor.