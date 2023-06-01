Asya Borsaları Alış Ağırlıklı Seyretti

Asya borsaları, Güney Kore hariç alış ağırlıklı bir seyir izledi.

Küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikasına ilişkin belirsizlikler fiyatlamaları zorlaştırırken, Asya piyasalarında, Güney Kore hariç alış ağırlıklı bir seyir öne çıktı.

ABD'de borç limiti krizinin zamanında çözülebileceğine yönelik iyimserlik ve Çin'de açıklanan veriler söz konusu seyri destekliyor.

Çin'de bugün açıklanan verilere göre, Caixin imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) 50,9'a çıkarak genişlemeye işaret ederken, Japonya'da imalat sanayi PMI 50,6'ya indi.

Analistler, Çin'in konut satışlarındaki büyümesinin kısa bir toparlanmanın ardından mayıs ayında azaldığını ve bu durumun emlak sektörünü bir çöküşten kurtardığını belirtti.

Bugün Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,3 düşüşle 2.569 puan, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yatay bir seyirle 3.220 puan oldu.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,8 değer kazancıyla günü 31.148 puandan tamamlarken, dolar/yen paritesi yüzde 0,3 artışla 139,8 seviyelerinde işlem görüyor.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,1 yükselerek 62.660 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,2 artışla 18.264 puanda seyrediyor.