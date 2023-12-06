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Asya Borsaları Alış Ağırlıklı Seyir İzliyor

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Küresel piyasalarda ABD'de iş gücü piyasasından alınan soğuma sinyalleri ve Çin'in kredi notu görünümünün düşürülmesiyle birlikte Asya borsaları alış ağırlıklı bir seyir izliyor. Analistler, bu durumun hükümetin ekonomiye daha fazla destek vermesi beklentilerini törpülediğini belirtiyor.

Asya borsaları alış ağırlıklı bir seyir izledi.

Küresel piyasalar, ABD'de iş gücü piyasasından alınan soğuma sinyallerinin ardından ABD Merkez Bankasının (Fed) şahin para politikasının sonuna geldiğine ilişkin beklentiler güçlenmeye devam ederken, dün uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, Çin'in kredi notu görünümünün "durağan"dan "negatif"e çevirdi.

Moody's açıklamasında, "Not görünümündeki değişiklik, mali açıdan stres altındaki bölgesel ve yerel yönetimlere ve kamu iktisadi teşebbüslerine hükümet ve kamu sektörü tarafından mali destek sağlanacağına dair artan bulguları yansıtmaktadır." ifadesi yer aldı.

Çin'in kredi notu görünümündeki aşağı yönlü revizyonun, aynı zamanda orta vadede yapısal ve kalıcı olarak düşük büyümeye ve ülkenin emlak sektöründe devam eden daralmaya ilişkin yükselen riskleri yansıtmakta olduğu kaydedildi.

Analistler, ülke ekonomisine yönelik endişelerin hükümeti ekonomiye daha fazla destek vermesi yönünde etkileyebileceğini kaydederek, bu durumun söz konusu haber akışının negatif etkililerini törpülediğini ifade etti.

Bugün Güney Kore'de Kospi endeksi önceki kapanışının hemen üzerinde 2.495 puan, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yatay bir seyirle 2.970 puan oldu.

Japonya'da Nikkei 225 yüzde 2,04 primle günü 33.445 puandan tamamlarken, dolar/yen paritesi yüzde 0,1 azalışla 147,2 seviyesinde seyrediyor.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,5 artışla 69.620 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi de yüzde 1,2 yükselişle 16.520 puanda bulunuyor.

Kaynak: AA / Ekonomi

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