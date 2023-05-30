Asya Borsaları Alıcılı Seyir İzliyor
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ABD'deki borç limiti krizine ilişkin belirsizlikler sürse de Asya piyasalarında alış ağırlıklı bir seyir öne çıkarken, Çin'de ekonomiye ilişkin endişeler yükseliş eğilimini törpülüyor.
Asya borsaları alıcılı bir seyir izledi.
ABD'deki borç limiti krizine ilişkin belirsizlikler sürse de Asya piyasalarında alış ağırlıklı bir seyir öne çıkarken, Çin'de ekonomiye ilişkin endişeler yükseliş eğilimini törpülüyor.
Hong Kong borsasında işlem gören Çinli şirketlerde ülkedeki ekonomik aktiviteye ilişkin endişeler ve artan jeopolitik risklerle satış baskısı güçlenirken, bölgede yarı iletken çip üreten şirketlerin yükseliş eğilimi sürüyor.
Bugün bölgede açıklanan makroekonomik verilere göre, Japonya'da işsizlik oranı yüzde 2,6'ya gerilerken, Japonya Merkez Bankası (BoJ) Başkanı Ueda Kazuo, gerektiği sürece genişleyici para politikalarına devam edeceklerini söyledi.
Bugün Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1 artışla 2.585 puan olurken, Çin'de Şanghay bileşik endeksi kapanışa yakın yüzde 0,1 yükselişle 3.224 puan oldu.
Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,3 değer kazancıyla günü 31.328 puandan tamamlarken, dolar/yen paritesi yüzde 0,2 artışla 140,4 seviyelerinde işlem görüyor.
Hindistan'da Sensex endeksi yatay seyirle 62.845 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 18.572 puanda bulunuyor.