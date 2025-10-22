Asya Borsaları ABD-Çin Görüşmeleri Belirsizliği ile Dalgalanıyor

Asya borsaları, ABD ile Çin arasında gerçekleşmesi beklenen görüşmelere ilişkin belirsizliklerle karışık seyrediyor.

Küresel piyasalarda, ABD'de hükümetin kapalı kalmaya devam etmesi ve ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin ile planlanan görüşmenin gerçekleşmeme ihtimaline yönelik söylemi risk iştahını törpüledi.

ABD ile Çin arasında yaşanan ticari gerilim dünya genelinde yakından takip ediliyor. ABD Başkanı Trump, geçen günlerde yaptığı açıklamada, 2 hafta içinde Güney Kore'de, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile bir araya geleceğini duyurmuştu. Ancak Trump, kısa süre sonra bu görüşmenin "belki de gerçekleşmeyebileceğini" söyledi.

Öte yandan, bölgede bugün açıklanan verilere göre Japonya'da eylülde ihracattaki artış yıllık bazda yüzde 4,2 ile beklentileri karşılayamazken, ithalattaki artış yüzde 3,3 ile tahminleri epey aştı. Piyasa beklentisi ithalatın yüzde 0,6 artış kaydettiği yönündeydi.

Ülkede eylülde dış ticaret açığı ise 234,6 milyar yen (yaklaşık 1,55 milyar dolar) oldu.

Bu gelişmelerle Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,02 azalışla 49.307,8 puandan kapanırken, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,56 artışla 3.883,7 puandan günü tamamladı.

Şu sıralarda Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,1 değer kaybıyla 3.912 puandan, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,8 düşüşle 25.813 puandan işlem görüyor.

Hindistan borsasında tatil nedeniyle işlem gerçekleşmiyor.