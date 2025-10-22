Haberler

Asya Borsaları ABD-Çin Görüşmeleri Belirsizliği ile Dalgalanıyor

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Asya borsalarında, ABD hükümetinin devam eden kapalı kalması ve Başkan Trump'ın Çin ile olası görüşmelere ilişkin belirsiz açıklamaları piyasalarda dalgalanmalara neden oluyor. Japonya'da dış ticaret verileri ise ekonomiye dair karışık sinyaller veriyor.

Asya borsaları, ABD ile Çin arasında gerçekleşmesi beklenen görüşmelere ilişkin belirsizliklerle karışık seyrediyor.

Küresel piyasalarda, ABD'de hükümetin kapalı kalmaya devam etmesi ve ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin ile planlanan görüşmenin gerçekleşmeme ihtimaline yönelik söylemi risk iştahını törpüledi.

ABD ile Çin arasında yaşanan ticari gerilim dünya genelinde yakından takip ediliyor. ABD Başkanı Trump, geçen günlerde yaptığı açıklamada, 2 hafta içinde Güney Kore'de, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile bir araya geleceğini duyurmuştu. Ancak Trump, kısa süre sonra bu görüşmenin "belki de gerçekleşmeyebileceğini" söyledi.

Öte yandan, bölgede bugün açıklanan verilere göre Japonya'da eylülde ihracattaki artış yıllık bazda yüzde 4,2 ile beklentileri karşılayamazken, ithalattaki artış yüzde 3,3 ile tahminleri epey aştı. Piyasa beklentisi ithalatın yüzde 0,6 artış kaydettiği yönündeydi.

Ülkede eylülde dış ticaret açığı ise 234,6 milyar yen (yaklaşık 1,55 milyar dolar) oldu.

Bu gelişmelerle Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,02 azalışla 49.307,8 puandan kapanırken, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,56 artışla 3.883,7 puandan günü tamamladı.

Şu sıralarda Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,1 değer kaybıyla 3.912 puandan, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,8 düşüşle 25.813 puandan işlem görüyor.

Hindistan borsasında tatil nedeniyle işlem gerçekleşmiyor.

Kaynak: AA / Burhan Sansarlıoğlu - Ekonomi
İngiliz basınından olay iddia! Netanyahu'yu Türk askeri korkusu sardı

Netanyahu'nun uykuları kaçtı! Gündem yaratacak Türk askeri iddiası
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Altında sert düşüş! Bir günde 500 TL kaybetti

Altında sert düşüş! Bir günde 500 TL kaybetti
Genç kadının bir anda ağzı kaymaya başladı! Tek bir nedeni var

Genç kadının bir anda ağzı kaymaya başladı! Tek bir nedeni var
Türkiye'de 300'den fazla istasyonu var! Akaryakıt devi resmen satıldı

Türkiye'de 300'den fazla istasyonu var! Akaryakıt devi resmen satıldı
Murat Ülker, eşiyle yürürken görüntülendi

Murat Ülker'in o soruya yanıtı bomba: Şükürler olsun
Altında sert düşüş! Bir günde 500 TL kaybetti

Altında sert düşüş! Bir günde 500 TL kaybetti
Bahçeli'nin '82 KKTC olmalı' çıkışına yanıt geldi

Bahçeli'nin olay çağrısına KKTC'den yanıt geldi
Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis Türkiye'nin en güçlü takımını açıkladı

Türkiye'nin en güçlü takımını açıkladı
Komşu kızına bıçakla saldıran küçük çocuğa 18 yıl 8 ay hapis

Küçük çocuk, komşu kızına dehşeti yaşattı! Savunması daha da skandal
Muğla'da 4.5 büyüklüğünde deprem

Muğla'da korkutan deprem! Çevre illerde de büyük panik yaşandı
Herkesin ağzı açık kaldı! Mourinho'yu bitiren asist

Mourinho'yu bitiren asist
Dayı ve yeğen birbirini bıçakladı

Dayı ve yeğen birbirini bıçakladı
Dev şirketten şok plan! 600 bin çalışanı robotlarla değiştirecek

Dev şirketten şok plan! Robotlar geliyor, 600 bin kişi işsiz kalacak
4 saat süren operasyon ilçeyi ayağa kaldırdı! Çatışma çıktı, polis vuruldu

4 saatlik operasyon ilçeyi ayaklandırdı! Çatışma çıktı, polis vuruldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.