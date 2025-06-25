Asya Altyapı Yatırım Bankası 2024'te Sürdürülebilir Projelere 8,4 Milyar Dolar Finansman Sağlayacak

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Asya Altyapı Yatırım Bankası (AIIB), 2024 yılında sürdürülebilir kalkınma projeleri için 8,4 milyar dolar finansman sağlayacağını duyurdu. Bu finansman ile enerji, su, ulaşım ve sosyal altyapı alanlarında çeşitli projeler desteklenecek.

Asya Altyapı Yatırım Bankasının (AIIB), 2024'te sürdürülebilir kalkınma projelerine 8,4 milyar dolar finansman sağladığı bildirildi.

AIIB Sürdürülebilir Kalkınma Tahvilleri Etki Raporu'na göre, banka 2024 yılı içinde, enerji, su kaynakları, ulaştırma, sürdürülebilir şehirler, dijital ve sosyal altyapı alanlarını kapsayan 51 projeye finansman sağladı.

Sürdürülebilir kalkınma projelerine sağlanan toplam finansman yıl sonunda 8,4 milyar dolara ulaştı.

Projelerle, 28,5 milyon ton karbon eşdeğeri emisyonun azalacağı, 71 milyon insana güvenli içme suyu sağlanacağı ve ulaşıma elverişli hale getirilen kara, demir ve hava yolu ağlarından 410 milyonluk nüfusun yararlanacağı öngörülüyor.

Bu dönemde Maldivler'de güneş enerjisi sistemleri, Mısır'da düşük karbonlu toplu taşıma ve Brezilya'da iklim yatırımı fonları gibi projeler finansman onayı aldı.

Sürdürülebilir Kalkınma Tahvilleri, Birleşmiş Milletlerin (BM) Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerini destekleyen sürdürülebilir, kapsayıcı ve dirençli altyapı projelerine finansman sağlamayı hedefliyor.

Asya Altyapı Yatırım Bankası

Türkiye'nin de üyesi olduğu AIIB, Kuşak ve Yol Girişimi başta olmak üzere dünya genelinde altyapı projelerine uluslararası finansman sağlamak üzere Çin'in öncülüğünde 57 ülkenin katılımıyla 2016'da kuruldu.

100 milyar dolar öz sermaye ile faaliyete geçen banka, sonraki yıllarda 53 ülkeyi daha kabul ederek 110 üyeye ulaştı.

Bankaya üye ülkeler, dünya nüfusunun yüzde 81'ini ve küresel gayrisafi hasılanın yüzde 65'inden fazlasını oluşturuyor.

Kuruluşundan bu yana üye ülkelerdeki projelere 60 milyar dolardan fazla kredi ve finansman sağlayan AIIB, 2030 yılına dek en az 75 milyar dolar daha sağlamayı planlıyor.

Kaynak: AA / Emre Aytekin - Ekonomi
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