AstraZeneca Türkiye ve ÇEVKO Vakfı'nın düzenlediği çöp toplama etkinliğinde, gönüllüler ve aileleri daha sürdürülebilir bir gelecek için bir araya geldi.

AstraZeneca Türkiye sürdürülebilirlik çalışmalarına bir yenisini daha ekledi

Astrazeneca Türkiye ve ÇEVKO Vakfı'nın düzenlediği çöp toplama etkinliğinde, gönüllüler ve aileleri daha sürdürülebilir bir gelecek için bir araya geldi.

Şirketten yapılan yazılı açıklamaya göre, AstraZeneca Türkiye, ambalaj atıklarının geri kazanımında, ÇEVKO Vakfı ile İstanbul'un Kartal ilçesinde atık toplama etkinliği düzenledi.

Şirket çalışanları ve ailelerinin gönüllü olarak katıldığı etkinlik, Kartal Belediyesi ile koordineli şekilde gerçekleştirildi. Şirket, sürdürülebilirlik taahhüdünün bir parçası olarak İstanbul, İzmir ve Ankara'daki ilçe belediyelerine, üzerinde AstraZeneca Türkiye'nin koşulsuz desteğinin yazıldığı 6 adet geri dönüşüm konteyneri de bağışladı.

Etkinlik, AstraZeneca Türkiye'nin sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşmak için kurduğu gönüllülük esasına dayanan Sıfır Karbon Çalışma Grubu öncülüğünde gerçekleştirildi. Grup, şirket içinde ve dışında sürdürülebilirlik alanında farkındalığı artırmak için çevresel etkiyi azaltacak önerilerde bulunuyor, bilgilendirmeler yapıyor ve atölye çalışmaları düzenliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen AstraZeneca Türkiye Kurumsal İlişkiler Direktörü Erdal Kiraz, iklim krizinin bir sağlık krizi olduğunu düşündüklerini belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Sürdürülebilirlik faaliyetlerimizi hayata geçirirken kurum içi ve kurum dışı paydaşlarımızla farkındalık çalışmaları da gerçekleştirmeye büyük önem veriyoruz. Türkiye'de çevrenin korunması için fark yaratan çalışmalara imza atan ÇEVKO Vakfı ile gerçekleştiğimiz bu aktivitemizde, gönüllü çalışma arkadaşlarımız ve aileleriyle atıkları toplayarak çevre üzerinde anlamlı bir etki yaratmayı hedefledik. Etkinliğimizin toplumda oluşturmak istediğimiz çevre duyarlılığı için bir örnek olmasını diliyoruz. Etkinliğe katılan ve çevre koruma hareketimize destek veren tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum."

ÇEVKO Vakfı Genel Sekreteri Mete İmer de sürdürülebilir bir dünyada, daha iyi ekonomik ve sosyal şartlar ve daha iyi bir yaşam için çaba göstermenin, tüm insanlığın ortak sorumluluğu olduğunun altını çizdi.

Kartal Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürü Dilek Kars da atıkların toplanarak geri dönüştürülmesinin sürdürülebilir bir çevre temizliği için büyük önem taşıdığına işaret etti.