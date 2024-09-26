Astoria Grande Kruvaziyeri Samsun Limanı'na Demirledi

Bin 549 kişiyi taşıyan Astoria Grande kuruvaziyeri, Samsun Limanı'na demirledi.

Kruvaziyer turizminin başlamasından itibaren bölge ekonomisine önemli katkı sağlayan Astoria Grande adlı kuruvaziyer, 11 günlük aranın ardından tekrar Samsun'a geldi. Rusya'nın Sochi şehrinden demir alan ve sırasıyla İzmir, İstanbul ve Bartın'ın ardından da Samsun'a gelen kruvaziyerde bulunan bin 100'ü turist toplam bin 549 kişilik kafile, Samsun ve Amasya'da vakit geçirecekler.

Samsun'da gezecek turistler Bandırma Gemi Müzesi, Samsun Müzesi, Cumhuriyet Meydanı, Amazon Köyü, AVM'ler, Baruthanedeki plaj ve Vezirköprü'de zamanını değerlendirecek.

Amasya'ya gidecek turistler ise Amasya Müzesi, Çakallar Tepesi gezisi ve serbest zamanlı gezecekler.

Kruvaziyer, akşam saatlerinde Samsun'dan ayrılarak Trabzon'a doğru yola çıkacak. - SAMSUN