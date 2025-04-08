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Astoria Grande Kruvaziyeri Antalya Limanı'na Ziyaret Gerçekleştirdi

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Palau bayrağı taşıyan 'Astoria Grande' isimli kruvaziyer, 750 yolcusu ve 430 kişilik mürettebatıyla Antalya Limanı'na demirledi. Yolcular, şehri gezip yerel lezzetleri deneyimleme fırsatı bulduktan sonra Alanya'ya hareket etti.

Palau bayrağı taşıyan "Astoria Grande" isimli kruvaziyer, 750 yolcusu ve 430 kişilik mürettebatıyla Antalya Limanı'nı ziyaret etti.

Muğla'nın Bodrum ve Marmaris ilçelerinden sonra rotayı Antalya'ya çeviren gemi, limana ulaştı. QTerminals Antalya Limanı'na demir atan 193 metre boyundaki gemide, 750 yolcu ve 430 kişilik mürettebat bulunuyor.

Gemiyle gelen yolcular, Antalya'nın çeşitli turistik noktalarını ziyaret ederek, yerel lezzetleri tatma ve alışveriş yapma fırsatı buldu.

Gemi, daha sonra Alanya'ya gitmek üzere limandan ayrıldı.

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Kaynak: AA / Ayşe Yıldız - Ekonomi
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