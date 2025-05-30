Astor Enerji, Türkiye'nin En Güçlü Markaları Listesine 37'nci Sıradan Girdi

Astor Enerji, Türkiye'nin En Güçlü Markaları Listesine 37'nci Sıradan Girdi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Astor Enerji, Brand Finance tarafından yayımlanan 'Türkiye'nin En Güçlü ve En Değerli Markaları' listesinde ilk kez 37'nci sırada yer aldı. Şirket, yüksek katma değerli teknolojilere yönelerek marka değerini artırdı ve dünya genelinde birçok altyapı projesinin tercih edilen tedarikçisi oldu.

Astor Enerji, Brand Finance tarafından yayımlanan " Türkiye'nin En Güçlü ve En Değerli Markaları" listesine 37'nci sıradan giriş yaptı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Astor Enerji, dünyanın en saygın marka değerleme kuruluşlarından Brand Finance tarafından bu yıl 19'uncusu yayımlanan ve 125 markanın bulunduğu " Türkiye'nin En Güçlü ve En Değerli Markaları 2025" listesinde ilk kez yer aldı. Şirket, en güçlü ve en değerli markalar arasında 37'nci oldu.

Başta Avrupa, Orta Doğu ve Afrika olmak üzere 100'den fazla ülkeye ihracat gerçekleştiren Astor Enerji, son yıllarda ürün gamını yüksek katma değerli teknolojilere kaydırarak marka değerini önemli ölçüde artırdı. Yüksek gerilim şalt cihazlarından dağıtım transformatörlerine kadar geniş ürün yelpazesiyle faaliyet gösteren şirket, enerji dönüşümüne katkı sağlayan çözümleriyle dünya genelinde altyapı projelerinin tercih edilen tedarikçileri arasında yer alıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Astor Enerji Finans, Muhasebe, Yatırımcı İlişkileri Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı (CFO) Olcay Doğan, Türkiye'nin en değerli markaları arasında yer almanın ticari başarının yanında ülkenin teknolojiye dayalı büyüme vizyonunun, mühendislik gücünün ve üretim kabiliyetinin göstergesi olduğunu belirterek, "Brand Finance listesine 37'nci sıradan girmemiz Astor Enerji olarak sanayi markasından daha fazlası olduğumuzun göstergesidir. Bu başarı, sürdürülebilir büyüme yolculuğumuzun devam edeceğinin de teyididir." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Başak Erkalan - Ekonomi
Emeklilerin bayram ikramiyelerinin ödeneceği tarih belli oldu

Emeklilerin bayram ikramiyelerinin ödeneceği tarih belli oldu
Papara soruşturmasında 13 şüpheli adliyeye sevk edildi

Papara'ya yasa dışı bahis soruşturmasında yeni gelişme
Gizli kamera skandalı büyüyor! Bebek kamerasıyla eşlerin görüntülerini çekmişler

Bebek kamerasıyla eşlerin mahrem görüntülerini kaydetmişler
İnci öğretmenin kendini vurma anı kamerada

İnci öğretmenin kendini vurma anı kamerada
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan milyonları heyecanlandıran sözler! Yeni müjdeler geliyor

Erdoğan'dan milyonları heyecanlandıran sözler! Yeni müjdeler geliyor
Özcan Deniz ve abisi arasında sular durulmuyor! Mahkeme uzaklaştırma kararı verdi

22 yıllık güven yıkıldı! Aile mahkemesi olaya noktayı koydu
Metruk binada 3 insana ait kafatası ve kemikler bulundu

Metruk binadaki poşetleri açan hurdacılar hemen telefona sarıldı
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Kayserispor'dan Jakirovic için sert açıklama: Bu saatten sonra gelse dahi almayız

Acun Ilıcalı anlaştı, ortalık kızıştı! Kayserispor esti gürledi
Üvey kızına dışkı yediren kadının cezası onandı

Üvey kızına dışkı yediren kadın için mahkeme kararını verdi
Survivor'dan diskalifiye edilen Almeda Baylan, yeni mesleğini duyurdu

Survivor'dan diskalifiye edilmişti! Yeni mesleğini açıkladı
Galatasaray kutlamalarında tuttuğu takımı söyleyen Zeynep Bastık yuhalandı

Galatasaray kutlamalarında tuttuğu takımı söyleyen Zeynep Bastık yuhalandı
Mertens'e sürpriz talip: Futbolu bırakma, 1 sezon bizimle oyna

Mertens'e sürpriz talip: Futbolu bırakma, 1 sezon bizimle oyna
Beyninde tümör olduğu iddia edilmişti! Elçin Sangu'dan ilk açıklama

Beyninde tümör olduğu iddia edilmişti! İlk açıklama geldi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.