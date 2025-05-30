Astor Enerji, Türkiye'nin En Güçlü Markaları Listesine 37'nci Sıradan Girdi

Astor Enerji, Brand Finance tarafından yayımlanan " Türkiye'nin En Güçlü ve En Değerli Markaları" listesine 37'nci sıradan giriş yaptı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Astor Enerji, dünyanın en saygın marka değerleme kuruluşlarından Brand Finance tarafından bu yıl 19'uncusu yayımlanan ve 125 markanın bulunduğu " Türkiye'nin En Güçlü ve En Değerli Markaları 2025" listesinde ilk kez yer aldı. Şirket, en güçlü ve en değerli markalar arasında 37'nci oldu.

Başta Avrupa, Orta Doğu ve Afrika olmak üzere 100'den fazla ülkeye ihracat gerçekleştiren Astor Enerji, son yıllarda ürün gamını yüksek katma değerli teknolojilere kaydırarak marka değerini önemli ölçüde artırdı. Yüksek gerilim şalt cihazlarından dağıtım transformatörlerine kadar geniş ürün yelpazesiyle faaliyet gösteren şirket, enerji dönüşümüne katkı sağlayan çözümleriyle dünya genelinde altyapı projelerinin tercih edilen tedarikçileri arasında yer alıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Astor Enerji Finans, Muhasebe, Yatırımcı İlişkileri Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı (CFO) Olcay Doğan, Türkiye'nin en değerli markaları arasında yer almanın ticari başarının yanında ülkenin teknolojiye dayalı büyüme vizyonunun, mühendislik gücünün ve üretim kabiliyetinin göstergesi olduğunu belirterek, "Brand Finance listesine 37'nci sıradan girmemiz Astor Enerji olarak sanayi markasından daha fazlası olduğumuzun göstergesidir. Bu başarı, sürdürülebilir büyüme yolculuğumuzun devam edeceğinin de teyididir." ifadelerini kullandı.