Astor Enerji 2026 büyüme vizyonunu açıkladı

Astor Enerji, SolarEX İstanbul Güneş Enerjisi Teknolojileri ve Depolama Fuarı'nda 2026 büyüme hedeflerini açıkladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Astor Enerji, 1,1 milyar dolarlık ciro hedefi, artan ihracat odağı ve kapasite yatırımlarıyla dikkati çekti. Küresel ölçekte transformatörlere yönelik talebin hızla arttığı bir dönemde üretim kapasitesini iki katın üzerine çıkaran şirket, üç yıl içinde 3 milyar doların üzerinde ciroya ulaşmayı hedeflediğini açıkladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Astor Enerji Finansal İşler Müdürü (CFO) Olcay Doğan, Orta Doğu'da yaşanan gelişmelerin yalnızca politik değil ekonomik etkiler de yarattığını belirterek, "Özellikle petrol fiyatlarındaki artışı, küresel ekonomiyi doğrudan etkiledi. Enerji maliyetlerinde ve hammadde fiyatlarında ciddi yükselişler yaşandı. Bakır fiyatları kısa sürede ton başına 8 bin 500 dolardan 13 bin dolar seviyesine çıktı." ifadelerini kullandı.

Transformatör sektöründe küresel ölçekte ciddi bir arz-talep dengesizliği yaşandığını vurgulayan Doğan, "Önümüzdeki 5 yıl boyunca talep artışının, üretim artışının üzerinde seyredeceğini öngörüyoruz. Artan elektrifikasyon, veri merkezleri ve yapay zeka yatırımlarıyla birlikte enerji altyapısına olan ihtiyaç hızla büyüyor. Bu doğrultuda Astor Enerji olarak, kapasite artırımı yatırımlarına hız kesmeden devam ediyoruz. Geçen yıl yaklaşık 200 milyon dolar yatırım yaptık, 2026'da ise 150 milyon dolarlık yeni yatırım planlıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Doğan, şirketin özellikle güç trafoları segmentinde kapasitesini de önemli ölçüde artırdığını belirterek, mevcut 32 bin megavolt amper (MVA) seviyesindeki kapasitenin 102 bin megavolt ampere çıkarılacağını ve yeni fabrikanın devreye alınmasıyla birlikte üretim gücünün ciddi şekilde artacağını kaydetti.

Astor Enerji'nin büyüme performansına da değinen Doğan, şirketin 2025'i 824 milyon dolar ciroyla kapattığını, 2026 için ise 1,1 milyar dolar ciro hedeflediklerini açıkladı. Doğan, iki yıl içinde 2,6 milyar dolar, üç yıl içinde ise 3 milyar doların üzerinde ciroya ulaşmayı planladıklarının bilgisini paylaştı.

Doğan, ihracatın büyümedeki ana itici güç olacağını vurgulayarak, 2025 yılı sonunda yüzde 42 seviyesinde olan ihracat payının 2026'da yüzde 52'ye, ilerleyen dönemde ise yüzde 75 seviyesine ulaşmasının hedeflendiğini ifade etti. Özellikle ABD pazarının stratejik öneme sahip olduğunu ifade eden Doğan, Astor Enerji'nin bu pazardan aldığı siparişlerin 1,1 milyar dolar seviyesine ulaştığının ve yeni anlaşmalar için görüşmelerin sürdüğünün altını çizdi.

Küresel krizler, enerji altyapısında talebi artırıyor

Astor Enerji'nin stratejik olarak yalnızca transformatör üretimine odaklandığını vurgulayan Doğan, bu doğrultuda farklı iş kollarının ayrıştırıldığını, şirketin şarj altyapısı ve enerji yatırımları gibi alanlarda yeniden yapılanmaya gittiğini ve bazı uluslararası varlıkların satış sürecinde olduğunu anlattı.

Doğan, ihracat odaklı büyümeye rağmen Türkiye pazarının önemini koruduğuna işaret ederek, Astor Enerji'nin yurt içindeki lider konumunu sürdüreceğini ve Türkiye Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ) ihalelerinde alınan güçlü payın ve büyük sanayi projelerindeki varlığın devam edeceğini kaydetti.

Savaşlar ve doğal afetlerin enerji altyapısında yeniden yapılanma ihtiyacını artırdığına dikkati çeken Doğan, "Irak, Ukrayna ve Porto Riko gibi bölgelerde önemli projelere imza attık. Önümüzdeki dönemde Orta Doğu'da oluşabilecek yeniden yapılanma süreçlerinde de aktif rol almayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

Doğan, Astor Enerji'nin yatırımlarını büyük ölçüde özkaynaklarıyla finanse ettiğini belirterek, şirketin borçluluk seviyesinin düşük olduğunu ve güçlü nakit akışıyla büyümeye devam ettiğini, şirketin minimum yüzde 30 temettü dağıtım politikasını sürdürdüğünü ve önümüzdeki dönemde de yatırımcılarına düzenli temettü sunmaya devam edeceğini ifade etti.