Astor Enerji'den 150 milyon dolarlık yeni yatırım hamlesi

Astor Enerji, Ankara'nın Sincan ilçesinde yer alan Ankara Sanayi Odası 2. ve 3. Organize Sanayi Bölgeleri'ndeki üretim kapasitesini genişletmek amacıyla yaklaşık 150 milyon dolarlık yeni yatırım kararı aldı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin yerli lider transformatör ve anahtarlama ürünleri üreticisi Astor Enerji'nin sürdürülebilir büyüme vizyonu doğrultusunda hayata geçireceği yeni yatırım, şirketin cirosuna yıllık yaklaşık 1 milyar dolarlık katkı sağlayacak.

Bu kapsamda Astor Enerji'ye ait toplam 228 bin metrekarelik alana sahip arsanın bir bölümü üzerinde inşa edilen Faz 1 Anahtarlama Ürünleri Fabrikası ile Faz 2 İletken Üretim Fabrikası inşaatı yaklaşık yüzde 95 oranında tamamlanarak, kurulum, montaj ve devreye alma çalışmalarına başlandı.

Küresel ölçekte, özellikle Amerika pazarı başta olmak üzere artan elektrik enerjisi ihtiyacı doğrultusunda Astor Enerji, şirketin ürettiği ürünlere yönelik talebin önümüzdeki dönemde de artarak devam edeceğinin öngörüldüğünü, bu doğrultuda, şirkete ait genişleme alanında yer alan arsada "Faz 3 Yüksek Güç Transformatör Fabrikası" ve "Faz 4 Yüksek Güç Mekanik Fabrikası" inşaatlarının projelendirilmesi ve yapımına yönelik çalışmalara başlanmasına karar verildiğini duyurdu.

Yaklaşık 150 milyon dolar tutarındaki bu yeni yatırımla, yıllık 32 bin megavolt amper (MVA) olan güç transformatörü üretim kapasitesinin 100 bin MVA'ya, yıllık 18 bin MVA olan güç mekanik fabrika üretim kapasitesinin ise 108 bin MVA'ya çıkarılması hedefleniyor.

Tam kapasiteye ulaşılması halinde söz konusu yatırımın Astor Enerji cirosuna yaklaşık 1 milyar dolar ilave katkı sağlaması bekleniyor. Yeni yatırımların inşaat ve teknik altyapı çalışmalarının 2026 sonu itibarıyla tamamlanması planlanıyor.

Küresel büyüme stratejisine güçlü katkı

Astor Enerji, bu yeni yatırımla uluslararası pazarlardaki etkinliğini daha da artırmayı hedefliyor. Amerika başta olmak üzere Avrupa, Ortadoğu, Afrika ve Asya'da geniş bir coğrafyada faaliyetlerini sürdüren şirket, ihracat odaklı büyüme stratejisini kararlılıkla uygulamaya devam ediyor. Yeni yatırım, şirketin yalnızca bugünün değil, geleceğin enerji altyapılarına yönelik çözümler geliştirme vizyonunun da önemli bir parçası olarak öne çıkıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Astor Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Feridun Geçgel, Astor Enerji olarak şirketin büyümesini planlı, sürdürülebilir ve katma değer odaklı yatırımlarla desteklediklerini belirterek, "Hayata geçirdiğimiz bu yeni yatırım, üretim gücümüzü ve küresel pazarlardaki rekabet avantajımızı önemli ölçüde artıracak. Amacımız, kaliteli, verimli ve uzun ömürlü ürünlerimizle enerji sektörüne kalıcı değerler kazandırmak." ifadelerini kullandı.