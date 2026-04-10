Aston Martin'den yüzde 50 peşin ve yüzde 0 faizli kredi kampanyası

Aston Martin Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Nevzat Kaya konuya ilişkin yaptığı açıklamada “Aston Martin gibi özel ve köklü bir markanın, bu finansman modelini sunmasını son derece anlamlı buluyoruz. Aston Martin'in 2025 yılında segmentinde elde ettiği güçlü satış başarısından aldığımız motivasyonla, bu kampanya kapsamında pazar payımızı daha da artırmayı hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.

Aston Martin'in yeni nesil ürün stratejisinin merkezinde konumlanan DB12 modelinin markanın köklü Grand Tourer geleneğini bir üst seviyeye taşıyarak 'Super Tourer' kavramını tanımladığını belirten Kaya, “Güç, dinamizm ve konforu aynı potada eriten bu model, sürüş deneyimini yalnızca performansla değil; ileri mühendislik, hassas sürüş karakteri ve üst düzey işçilikle bütüncül bir deneyime dönüştürüyor” dedi.

Markanın SUV segmentindeki zirve temsilcisi DBX707 modelinin ise performans ve lüks kavramlarını alışılmış sınırların ötesine taşıdığını aktaran Kaya, “Gelişmiş şasi yapısı, üstün sürüş dinamikleri ve yüksek mühendislik çözümleriyle DBX707, yalnızca güçlü bir SUV değil; aynı zamanda Aston Martin DNA'sını eksiksiz şekilde yansıtan bir performans makinesi olarak öne çıkıyor” diye konuştu.

Kaya, “VANTAGE ise, Aston Martin'in saf sürüş odaklı yaklaşımının en net ifadesi olarak konumlanıyor. Ön-orta motor ve arkadan itiş mimarisi üzerine kurulu olan model, mükemmel ağırlık dengesi ve gelişmiş sürüş teknolojileriyle sürücü ile otomobil arasındaki bağı en üst seviyeye taşıyor. Her detayı sürüş hissini derinleştirmek üzere tasarlanan VANTAGE, markamızın sportif karakterinin en güçlü yansımalarından biri olarak öne çıkıyor” ifadelerini kullandı.

Sunulan finansman yapısının, Aston Martin'in global ölçekteki finansman yaklaşımıyla uyumlu olarak kurgulandığını söyleyen Kaya, “Türkiye'deki Aston Martin tutkunlarına özel bir finansman seçeneği sunmayı hedefliyoruz. Bu kapsamda finansman desteği, D ve D Motorlu Araçlar A.Ş. güvencesi altında, Aston Martin Lagonda iş birliğiyle sunulmaktadır” dedi.

