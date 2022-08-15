Assan Panel'in Türkiye'deki tüm tesisleri sıfır atık belgesi aldı

Küresel sandviç panel sektörünün önde gelen şirketlerinden Assan Panel'in Balıkesir, Tuzla ve İskenderun tesisleri Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından verilen Sıfır Atık Belgesi'ni aldı.

Küresel sandviç panel sektörünün önde gelen şirketlerinden Assan Panel'in Balıkesir, Tuzla ve İskenderun tesisleri Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından verilen Sıfır Atık Belgesi'ni aldı. Sıfır Atık Yönetmeliği'nce Sıfır Atık Yönetim Sistemini kuran şirket, kendi ürün gamı ile doğal yoldan sürdürülebilir binaların inşa edilmesine katkı sağlarken, üretim süreçlerinin tamamını çevre dostu yöntem ve teknolojileri kullanarak gerçekleştiriyor.

Kibar Holding Grup şirketlerinden Assan Panel, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yapılan denetim sonucunda Balıkesir, Tuzla ve İskenderun tesisleriyle Sıfır Atık Belgesi'ni almaya hak kazandı. Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları doğrultusunda faaliyetlerini sürdüren şirket, tesislerinde ürettiği çevreye ve insan sağlığına dost ürünleriyle dünyanın 85 ülkesine gerçekleştirdiği ihracatla farklı sektörlere sürdürülebilir bina çözümleri ve hizmet sunmaya devam ediyor.

Şirket, faaliyetlerinin çevreye olumsuz etkilerini azaltmak ve iklim değişikliğiyle mücadeleye katkı sağlamak için çalışıyor. Hayata geçirilen enerji verimliliği projeleri ve iyileştirme çalışmaları, benimsenen sürdürülebilirlik, döngüsel ekonomi ve inovasyon tabanlı üretim modeli sonucunda atık miktarı son 5 yılda yüzde 33,1 oranında azaltıldı. Üretim bazında enerji yoğunluğunu da son beş yılda yüzde 4,5 oranında düşüren şirket, ürün portföyünde yer alan çevreci ürünler ile düşük karbon ekonomisine katkı sağlamaya devam ediyor. - İSTANBUL