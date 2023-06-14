ASRİAD Genel Başkanı Adnan Danışman: Yeni ekonomik kadro umutları filizlendirdi

Asrın İş İnsanları Derneği (ASRİAD) Genel Başkanı Adnan Danışman, seçimlerden sonra oluşturulan ekonomik kadronun vizyonu ve yeni bakış açısının, iş insanlarında umutları filizlendirdiğini söyledi.

Sakarya'nın Erenler ilçesindeki bir otelde düzenlenen ASRİAD Sakarya 1. Olağan Genel Kurulu'nda konuşan Danışman, kurumun ilk sloganının nitelik olduğunu belirtti.

İş insanının, hangi alanda üretim ve ticaret yaparsa yapsın nitelikli iş yapma mükellefiyeti bulunduğunu vurgulayan Danışman, " Türkiye'mizin karşı karşıya kaldığı en büyük problem ve sıkıntıların sebebi de maalesef hızlı şekilde, yeterince katma değeri yüksek teknolojiye dayalı ürünler üretemiyor olmasıdır. Bu kabahat belki biz iş insanlarındadır çünkü AR-GE'ye yeterince yatırım yapmıyoruz. İşlerimizden kazandığımız paraları tasarruf etmiyoruz. Farklı alanlara bağlıyoruz." diye konuştu.

Danışman, Türkiye'nin 14 ve 28 Mayıs'ta sandığa gittiğini anımsatarak, sonuçların başta ülkeye, İslam coğrafyasına ve bütün dünya halklarına hayırlı olmasını temenni etti.

Seçimlerden sonra yeni ekonomik kadro oluşturulduğunu anlatan Danışman, şöyle devam etti:

"Bu yeni ekonomik kadronun yeni vizyonu, yeni bakış açısı bütün iş insanlarında yeni umutları, yeni umutların filizlenmesini sağladı. Biz iş insanları olarak üretelim, devlet de makro-ekonomik dengeleri lehimize olacak şekilde düzenlesin. Katma değeri yüksek ürün üretmekten başka şansımız ve çıkar yolumuz yok. Onun için teknolojik ürünleri üretme açısından zaten mevcut olan destekler arttırılarak devam ettirilmelidir."

Danışman, salgın, Rusya-Ukrayna savaşı ve Kahramanmaraş merkezli depremlere rağmen Türkiye'nin dimdik ayakta olduğunu dile getirerek, " Türkiye, dünyada hiçbir güce boyun eğecek durumda ve noktada değil. Bu bizim için büyük bir onur kaynağıdır." dedi.

İşçisiyle, işvereniyle, hükümetiyle, siyasetçisiyle, belediye başkanıyla hep birlikte mücadele ederek "Türkiye Yüzyılı"nı inşayı etmek zorunda olduklarını ifade eden Danışman, "Biliyoruz ki biz istesek de istemesek de İslam coğrafyasının umudu Türkiye'dir. Bizim bu umudu söndürmeye hakkımız yok. Türkiye coğrafyasında yaşayan Müslüman'ın diğer Müslümanlardan on kat fazla çalışması gerekiyor çünkü onların umut ışığı biziz. Onun için ASRİAD bu şiarla, bilinçle kurulmuş, hızlı şekilde teşkilatlanan, büyüyen bir yapı." değerlendirmesinde bulundu.

Programda, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, ASRİAD Sakarya Şube Başkanı Rıdvan Ulusal, AK Parti İl Başkanı Yunus Tever ve MHP İl Başkanı Oğuz Alkaş da konuşma yaptı.

Sakarya şubesinin 54 kurucu üyesine plaket ve hediyelerin takdim edildiği kongrede Rıdvan Ulusal, şube başkanlığına seçildi.