Ankara Sanayi Odası (ASO) ile Tunceli Ticaret ve Sanayi Odası arasında 'Kardeş Oda' protokolü imzalandı. Ayrıca ASO 2. Organize Sanayi Bölgesi (OSB) ile Tunceli OSB arasında da 'Kardeş OSB' protokolü imzalandı. İmzalanan protokollerle iki ildeki sanayiciler arasında işbirliği yapılacak.

ASO ve Tunceli Ticaret ve Sanayi Odası arasında işbirliği protokolü imzalandı

Ankara Sanayi Odası (ASO) ile Tunceli Ticaret ve Sanayi Odası arasında "Kardeş Oda", ASO 2. Organize Sanayi Bölgesi ( Osb ) ile Tunceli OSB arasında da "Kardeş OSB" protokolleri imzalandı.

ASO'dan yapılan açıklamaya göre, Tunceli Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu'nun daveti üzerine Oda Başkanı Seyit Ardıç ve beraberindeki heyet, kenti ziyaret etti.

Ziyarette, Ardıç ile Tunceli Ticaret ve Sanayi Odası ( TSO) Başkanı Hasan Hüseyin Coşkun, "Kardeş Oda Protokolü" imzaladı.

Heyet, daha sonra Vali Tekbıyıkoğlu'na da makamında ziyarette bulundu. Burada da ASO 2. OSB ile Tunceli OSB arasında "Kardeş OSB Protokolü"ne imza atıldı.

Tekbıyıkoğlu, Tunceli'de sanayinin gelişmesi için ASO ve ASO 2. OSB'nin desteğiyle açılım yapmak istediklerini bildirdi.

Ardıç da "Bilgi birikimimizi ve tecrübelerimizi Tunceli gibi bizim için çok önemli ve çok özel bir şehirle paylaşmaktan mutluluk duyacağız." ifadesini kullandı.

İmzalanan protokollerle iki ildeki sanayiciler arasında işbirliği yapılacak.