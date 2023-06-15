ASO Model Fabrikası, Türkiye'deki diğer fabrikalara örnek teşkil ediyor

Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkan Yardımcısı Ercan Ata, Türkiye'de kurulması planlanan fabrika modellerine örnek teşkil etmesi açısından ASO'da "ASO Model Fabrika 11. Öğren Dönüş" lansmanı gerçekleştiğini belirtti. Model fabrikaların verimlilik artışına katkı sağladığını ve diğer fabrikalar için de örnek teşkil ettiğini vurgulayan Ata, dijital dönüşüm konusunda da eğitimlerin tamamlandığını ifade etti.

Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkan Yardımcısı Ercan Ata, "ASO model fabrikamızın sadece sanayi işletmelerimize değil, faaliyetlerine devam eden ve yeni kurulmakta olan model fabrikalara da değer kattığını, başka bir deyişle model fabrikaların da modeli olduğumuzun altını çizmek istiyoruz" dedi.

Türkiye'de kurulması planlanan fabrika modellerine örnek teşkil etmesi açısından ASO'da "ASO Model Fabrika 11. Öğren Dönüş" lansmanı gerçekleşti. Lansmanda model fabrikaların "Balık tutmayı öğretir" mottosu ön plana çıktı. ASO Başkan Yardımcısı Ercan Ata, tamamlanan 11 ve devam eden bir program dahil olmak üzere her sektörde 70 sanayi işletmesiyle buluştuklarını belirterek, "Şu ana kadar tamamlanan 11 ve devam eden bir program dahil olmak üzere her sektör, ölçek seviyesinden 70 sanayi işletmemizle buluştuk. Bunların haricinde 200'ün üzerinde firmamız model fabrikamızın fragman ve deneyimsel eğitimlerine katılarak yalın felsefe ve değer katmayan aktivite kavramları ile tanıştı" ifadelerini kullandı.

Ata, model fabrikadaki öğrenme programları sayesinde yatırım yapmadan dahi yüzde 200'e varan verimlilik sağladıklarını kaydederek, "Model fabrikadaki öğrenme programları sonunda tek bir ilave istihdam kullanmadan, tek bir kuruş ilave yatırım yapmadan yüzde 150 ile yüzde 200'leri bulan oranlarda verimlilik artışları sağlandığını bizler memnuniyetle gördük. Aynı sabit maliyetle üretimin çarpıcı düzeyde arttırılabiliyor olması, ülkemizde verimliliğin ne kadar çok önceliklendirilmesi gerektiğini açıkça gösteriyor. Model fabrikamız, yalın üretimin bir sonraki basamağı olan dijital dönüşüm konusunda da 10'un üzerinde Sanayi 4.0 uygulama senaryosunun deneyimsel eğitim müfredatını tamamladı. Bu sayede Öğren Dönüş Programları'na 5. dalga olarak dijital dönüşüm eğitimlerini ekledi" açıklamasında bulundu.

"ASO model fabrikamız, diğer model fabrikaların da modeli olacaktır"

Başka şehirlerdeki model fabrikalara yaptıkları desteklere dikkati çeken Ata, Türkiye'nin gelişmesini hedeflediklerinin altını çizerek, "Verimlilik artışını ülkemiz geneline yaymak için başka şehirlerdeki model fabrikaların kuruluşlarına da destek olduk. Çünkü attığımız her adımda olduğu gibi bu projede de sadece Ankara'nın değil, ülkemizin gelişimini amaç edindik. ASO model fabrikamızın sadece sanayi işletmelerimize değil, faaliyetlerine devam eden ve yeni kurulmakta olan model fabrikalara da değer kattığını, başka bir deyişle model fabrikaların da modeli olduğumuzun altını çizmek istiyoruz" diye konuştu.

"ASO Model Fabrika 11. Öğren Dönüş" lansmanında firma yetkilileri sunum gerçekleşti. Sunumun ardından firma yetkililerine plaket takdiminde bulunuldu. - ANKARA