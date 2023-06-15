ASO Model Fabrikaları, Türkiye'de verimlilik ve dijitalleşme konusunda öncü

Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkan Yardımcısı Ercan Ata, model fabrikaların gerçek bir üretim hattında yalın üretim metotları uygulanarak eğitim verdiğini belirterek, "Türkiye gibi oldukça sınırlı kaynaklarla rekabetçi üretim yapmak durumunda olan ülkelerde, kaynakların etkin kullanılması önemli." dedi.

Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkan Yardımcısı Ercan Ata, model fabrikaların gerçek bir üretim hattında yalın üretim metotları uygulanarak eğitim verdiğini belirterek, "Türkiye gibi oldukça sınırlı kaynaklarla rekabetçi üretim yapmak durumunda olan ülkelerde, kaynakların etkin kullanılması önemli." dedi.

Ata, "ASO Model Fabrika 11. Öğren Dönüş Lansmanı"nda yaptığı konuşmada, model fabrikanın, KOBİ'lere verimlilik ve dijitalleşme konusunda uygulamalı eğitimler veren Türkiye'de öncü bir merkez olduğunu söyledi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Ajansı ile birlikte kurulan Model Fabrika'nın, 2018'de faaliyete başladığını anımsatan Ata, "Bu merkezimizin, sanayicilerimiz için örnek bir fabrika olmanın ötesinde bir felsefesi bulunmaktadır. Bu felsefenin temelinde verimlilik yatmaktadır. Türkiye gibi oldukça sınırlı kaynaklarla rekabetçi üretim yapmak durumunda olan ülkelerde, kaynakların etkin kullanılması önemli. Kaynakların verimliliği daha hızlı şekilde artıracak alanlara yatırması gerekmektedir." ifadelerini kullandı.

"Bu yıl Eskişehir ve Kocaeli model fabrikaları devreye alınacak"

???????Ata, model fabrikaların gerçek bir üretim hattında yalın üretim metotları uygulanarak eğitim verdiğini anlattı. Verimlilik artışını ülke geneline yaymak için, başka şehirlerdeki model fabrikaların kuruluşlarına da destek olduklarını belirten Ata, şunları kaydetti:

"Çünkü attığımız her adımda olduğu gibi, bu projede de sadece Ankara'nın değil, ülkemizin gelişimini amaç edindik. ASO Model Fabrikamızın sadece sanayi işletmelerimize değil, faaliyetlerine devam eden ve yeni kurulmakta olan model fabrikalara da değer kattığını, başka bir deyişle model fabrikaların da modeli olduğumuzun altını çizmek istiyoruz. Katar, Konya ve Adana model fabrikalardan sonra bu yıl içinde Eskişehir ve Kocaeli model fabrikaları devreye alınacak. Kurucu mentorü olarak Eskişehir Sanayi Odası ve Kocaeli Sanayi Odası ile çalışmalarımız yoğun şekilde sürüyor. Biz model fabrikamızdaki uygulamalarla, verimlilik dönüşümünün hayata geçirilmesi ve yaygınlaştırılması için sürekli çalışıyoruz. Temennimiz, model fabrikamızın öncülüğünde başlattığımız bu seferberliği yaygınlaştırmak, ülkemizin genelindeki fabrikalarımızda dönüşümü birlikte sağlamaktır. Giderek artan etkisine ve kattığı değere inandığımız öğren dönüş programlarına tüm sanayi işletmelerimizi davet ediyoruz."

ASO 1. OSB Yönetim Kurulu Üyesi Serdar Tütek de dünya ve Türkiye'nin hızla değiştiğine dikkati çekti.

Yalın üretimin önemine değinen Tütek, "Yalın üretimin yanına dijitali de koymamız gerekiyor. Yalın ve dijitali bir arada yürütelim. Türkiye markasını yukarı kaldıralım. Ülke olarak büyük projeler yapabiliriz." diye konuştu.

Konuşmaların ardından ASO 1. OSB'de bulunan ASO Model Fabrika'da yalın üretim eğitimi alan firmalar sunum gerçekleştirdi.