ASO Elektronik Sektörü Ödülleri Sahiplerini Buldu

Ankara Sanayi Odası (ASO) Elektronik Sanayi Meslek Komitesi tarafından düzenlenen '2023 Yılı Elektronik Sektörü Ödülleri' törenle sahiplerini buldu. Törende, Netelsan'ın kurucusu Necmettin Uzun 'Yılın İş İnsanı' ödülünü, Elimko'nun kurucusu Malik Aviral 'Üstün Hizmet' ödülünü, Delivery One'ın kurucusu Halil Enes Dağhan ise 'Girişimci' ödülünü aldı.

Ankara Sanayi Odası (ASO) Elektronik Sanayi Meslek Komitesinin "2023 Yılı Elektronik Sektörü Ödülleri" törenle sahiplerini buldu.

Odadan yapılan yazılı açıklamaya göre, söz konusu tören, ASO Başkanı Seyit Ardıç, TOBB ETÜ Rektörü Prof. Dr. Yusuf Sarınay, İvedik Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Başkanı Hasan Gültekin, OSTİM OSB Başkanı Orhan Aydın ve komite üyelerinin katılımıyla Teknopark Ankara'da gerçekleştirildi.

Törende, "Yılın İş İnsanı" ödülünü Netelsan'ın kurucusu Necmettin Uzun, "Üstün Hizmet" ödülünü Elimko'nun kurucu Malik Aviral, "Girişimci" ödülünü ise Delivery One'ın kurucusu Halil Enes Dağhan aldı.

ASO Başkanı Seyit Ardıç, törende yaptığı konuşmada, elektronik sanayinin gelişmesinin, ülkelerin gelecekteki konumlarını belirlediğini ifade etti.

Sektörün geniş ürün yelpazesinin, Türkiye için fırsat kapısı olduğuna dikkati çeken Ardıç, "Teknolojik gelişmelerin takibinin hızlı yapılması ve markalaşabilecek özgün üretimlere ağırlık verilmesi büyük önem taşıyor. Bu sektörde en fazla, erken uyarı sistemine ihtiyacımız var. Sorunların önceden tespit edilmesi, hızla yapılacak analizler doğrultusunda hedeflerin belirlenmesi gerekiyor ki stratejik öneme sahip bu sektörde rekabette üstünlük sağlayabilelim." değerlendirmesinde bulundu.

Ardıç, elektronik bileşenlerin üretiminde faaliyet gösteren küçük ve orta büyüklükteki işletmelerin (KOBİ) finansman teşviklerine kavuşmasının önemine işaret ederek, şunları kaydetti:

"Kendi yeterliliğimizi artıracak modeller yaratmalıyız. Girişimcilerin sayısını artıracak yeni teşvik politikaları hayata geçirmeliyiz. Kaybedecek zamanımız yok. Bu nedenle sektörde kapsamlı bir büyümeyi ve ithalat bağımlılığımızı azaltacak önlemleri devlet, üniversite ve özel sektörün uyumlu koordinasyonuyla almaya ihtiyacımız var."

Ankara'nın elektronik sanayisinde büyük potansiyele sahip olduğunun altını çizen Ardıç, oda olarak sektörde faaliyet gösteren firmaları cesaretlendirecek ve karar vericilerle aralarında köprü olacak faaliyetlerde bulunduklarını bildirdi.

TOBB ETÜ Rektörü Prof. Dr. Yusuf Sarınay da Ankara'nın savunma ve elektronik sanayisinde liderlik yaptığına değinerek, sektördeki başarıların geleceğe yönelik umutları güçlendirdiğini aktardı.