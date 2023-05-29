ASO Başkanı Seyit Ardıç: Yatırım ve üretim ortamını iyileştirecek yapısal reformlar süratle gerçekleştirilmeli

Ankara Sanayi Odası (ASO) Yönetim Kurulu Başkanı Seyit Ardıç, yeni yasama ve yürütme döneminde yatırım ve üretim ortamını iyileştirecek yapısal reformların süratle gerçekleştirilmesi gerektiğini belirterek, 'Yüce milletimizin mutluluğunu ve refahını gözeten uzun vadeli politikaların önceliklendirilmesini bekliyoruz.' ifadesini kullandı.

Ankara Sanayi Odası (ASO) Yönetim Kurulu Başkanı Seyit Ardıç, yeni yasama ve yürütme döneminde yatırım ve üretim ortamını iyileştirecek yapısal reformların süratle gerçekleştirilmesi gerektiğini belirterek, "Yüce milletimizin mutluluğunu ve refahını gözeten uzun vadeli politikaların önceliklendirilmesini bekliyoruz." ifadesini kullandı.

Ardıç, yazılı açıklamasında, Türkiye'nin yeni bir döneme girdiğine dikkati çekerek, seçimlerin geride kaldığını artık üretime, ihracata odaklanılması gerektiğini vurguladı.

Bu ülkeye katkı vermeye devam edilmesi gerektiğini ifade eden Ardıç, "Milletimizin iradesi ile tekrar seçilen Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı tebrik ediyor, ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Ardıç, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'ne büyük işler düştüğünü belirterek, yeni oluşturulacak kabineden beklentilerini ise şöyle sıraladı:

"Ekonominin toparlanması için yeni kabineden beklentimiz, istikrarlı, bütüncül ve iktisadi anlayışa uygun bir programın devreye alınmasıdır. Yeni yasama ve yürütme döneminde yatırım ve üretim ortamını iyileştirecek yapısal reformların süratle gerçekleştirilmesini, yüce milletimizin mutluluğunu ve refahını gözeten, uzun vadeli politikaların önceliklendirilmesini bekliyoruz. Toplum refahını artıracak bir büyüme stratejine odaklanarak, daha nitelikli, istihdam yaratan ve çağımızın gereklerini karşılayan bir üretim yapısının ülkemizde tesis edilmesi beklentilerimiz arasındadır."