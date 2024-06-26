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ASO Başkanı Seyit Ardıç: Vergi tabanının genişletilmesi gerekiyor

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Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Seyit Ardıç, vergi paketine ilişkin hazırlıkların sürdüğünü ve vergi tabanının genişletilmesi gerektiğini belirtti. Ardıç, ayrıca sanayi sektöründe rekabet gücünü artırmak için inovasyon ve ikiz dönüşümün hızlandırılması gerektiğini vurguladı.

Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Seyit Ardıç, hazırlıkları süren vergi paketine ilişkin "Vergi tabanının genişletilmesi, vergi harcamalarının gözden geçirilmesi ve böylece etkin olmayan istisna, muafiyet ve indirimlerin kaldırılması, mevcut konjonktürde ilk olarak aksiyon alınması gereken konulardır." dedi.

Ardıç, ASO'nun haziran ayı meclis toplantısında yaptığı konuşmada, Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 2023 Araştırması'nda 39 olan ASO üyesi firma sayısının 45'e yükseldiğine işaret etti.

Firma sayısına göre Ankara'nın listedeki ikinci il olduğunu aktaran Ardıç, "Listedeki Ankara firmalarımız, üretimden satışlar, brüt katma değer ve ihracat paylarını belirgin ölçüde artırdı. Ankaralı sanayicilerimizin bu başarısından büyük bir gurur ve mutluluk duyduk." diye konuştu.

Ardıç, uygulanan sıkı politikasının ekonominin soğumasına yönelik süreci başlattığını belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yılın ilk çeyreğinde iç tüketim ve inşaat sektörünün etkisiyle yüzde 5,7 büyümeye ulaştık. Ancak sanayi tarafında aynı performansı göremedik. Sıkılaştırıcı politika uygulamalarının etkisi ilk çeyrekte henüz tam olarak hissedilmedi. Fakat yılın ikinci çeyreğinde iç talepteki azalışın etkisiyle büyümede yavaşlama ortaya çıkacaktır. Büyümenin anlam ifade etmesi için kapsayıcı ve sürdürülebilir olması önemlidir. 15 çeyrektir süren büyüme trendini yakaladık. Sağlıklı büyüme için tüketimden daha yüksek üretim seviyesini sağlamamız gerekiyor. Maliyetlerine rağmen yüksek enflasyonu düşürebilmek için sıkı para politikasından taviz vermemeliyiz."

Sanayi sektörüne yönelik özeleştirisi olduğunu da belirten Ardıç, şunları söyledi:

"Biz sanayi politikalarını hep teşvik olarak algıladık. Orta ve uzun vadeli bir perspektif ortaya koymakta zorlandık. Günlük yaklaşımlarla salt fiyat rekabetine odaklandık, verimlilik, inovasyon ve ikiz dönüşüm konularında eksik kaldık. Kilogram başına ihracat 2013'te 1,54 dolar iken 2023'te 1,48 dolara geriledi. Sanayicimizin rekabet gücünü artıran inovasyon, ürün kalitesi, yeni pazarlar yaratılması ve ikiz dönüşümün hızlandırılması gibi kilit faktörler iyileştirilmedikçe, bu oranı yükseltmemiz mümkün değil."

Ardıç, hazırlıkları süren vergi paketine ilişkin de değerlendirmede bulunarak, pakette yer alan yurt içine yönelik asgari kurumlar vergisi uygulamasının sektörü zorlayacağını söyledi.

Devamlı zarar eden ve düşük gelir beyan edenlerin beyanlarının araştırılması, etkili şekilde denetlenmesi geerektiğini belirten Ardıç, "Vergi tabanının genişletilmesi, vergi harcamalarının gözden geçirilmesi ve böylece etkin olmayan istisna, muafiyet ve indirimlerin kaldırılması, mevcut konjonktürde ilk olarak aksiyon alınması gereken konulardır." dedi.

Kaynak: AA / Ekonomi

Ankara Sanayi Odası Seyit Ardıç Ankara Ekonomi Güncel Haberler

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