Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Seyit Ardıç, Türkiye'nin dijital ve yeşil dönüşümünü gerçekleştirerek ülkeyi dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri yapma hedefine kararlı adımlarla ilerleyeceğini belirtti. ASO'nun 60. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajında, Ardıç, ASO'nun Türkiye sanayisinin gelişiminde öncü rol oynadığını vurguladı.

ASO Başkanı Seyit Ardıç, Türkiye'yi dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri yapma hedefine kararlı adımlarla yürüyecek

Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Seyit Ardıç, "Dijital ve yeşil dönüşümümüzü gerçekleştirip Türkiye Yüzyılı vizyonuyla ülkemizi dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri yapma hedefine kararlı adımlarla yürüyeceğiz." ifadesini kullandı.

Ardıç, Odanın 60. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajında, 259 iş insanı tarafından kurulan ASO'nun bugün, sadece başkentin değil Türkiye sanayisinin gelişiminde öncü rol oynadığını bildirdi.

Odanın, 13 organize sanayi ve teknoloji geliştirme bölgesi, 142 AR-GE ve 37 tasarım merkezi, 40 meslek grubu ve 9 bin üyesi ile Türkiye ekonomisine yüksek katma değer sağladığına dikkati çeken Ardıç, Ankara'nın yüksek ve orta-yüksek teknoloji alanlarında en çok yatırım yapılan bölge olduğuna değindi.

Ardıç, savunma sanayi sektörünün kalbinin de Ankara'da attığını belirterek, "Başkentli sanayicilerimiz, dünyanın dört bir tarafına ihracat yapıyor." ifadesine yer verdi.

Odanın, model fabrika, sürekli eğitim merkezi, eğitim vakfı ve teknik koleji ile mesleki eğitimin yanı sıra sosyal ve kültürel alanda da Türkiye'ye yön verdiğine işaret eden Ardıç, şunları kaydetti:

"Cumhuriyet'imizin 2. yüzyılında da Ulu Önder'imiz Atatürk'ün bizlere gösterdiği hedefler doğrultusunda, üretimi, istihdamı ve ihracatı artırmak, 'Başkent'in sanayisinden sanayinin başkentine' hedefimize ulaşmak için çok çalışmaya devam edeceğiz. Dijital ve yeşil dönüşümümüzü gerçekleştirip Türkiye Yüzyılı vizyonuyla ülkemizi dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri yapma hedefine kararlı adımlarla yürüyeceğiz. ASO'nun kuruluşunda ve bugünlere gelmesinde emeği geçen tüm sanayicilerimize şükranlarımızı sunuyor, ebediyete intikal edenleri minnet, saygı ve rahmetle anıyorum."