Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Seyit Ardıç, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) 79. Olağan Genel Kurulu'nda yönetim kurulu üyeliğine seçildi.

ASO Başkanı Seyit Ardıç, TOBB Yönetim Kurulu üyeliğine seçildi. ASO Başkanı olarak 16 yıl sonra tekrar TOBB Yönetim Kuruluna seçilen Ardıç, "İş dünyamızın çatı kuruluşu TOBB'un dün gerçekleştirilen 79. Genel Kurulu'na TOBB delegelerimizle birlikte geniş bir katılım sağladık. Bu genel kurulda Rifat Hisarcıklıoğlu, TOBB Yönetim Kurulu Başkanı olarak yeniden seçildi. Başkanımızın başarılı çalışmalarına devam edeceğine olan inancım tamdır. Ben de odamızı temsilen TOBB Yönetim Kurulu üyeliğine seçildim. ASO olarak 16 yıl sonra TOBB yönetimine girmek benim için büyük bir onurdur. Ankara Sanayi Odası olarak bundan önce olduğu gibi bundan sonra da iş dünyasının güçlü sesi olmaya devam edeceğiz. Şahsıma bu görevi layık gören başta TOBB Başkanımız Rifat Hisarcıklıoğlu olmak üzere tüm TOBB camiasına teşekkür ederim" dedi. - ANKARA