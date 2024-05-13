ASO Başkanı Seyit Ardıç, Kamuda Tasarruf ve Verimlilik Paketi'ni değerlendirdi

Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Seyit Ardıç, "Kamuda Tasarruf ve Verimlilik Paketi"yle ilgili "Parasal sıkılaşmanın yanında kamuda tasarrufun da devreye alınması, para ve maliye politikası eş güdümünün sağlanmasına katkıda bulunacak ve enflasyonla mücadelede başarı şansını artıracaktır." ifadelerini kullandı.

Ardıç, sosyal medya hesabından, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in kamuoyuyla paylaştığı "Kamuda Tasarruf ve Verimlilik Paketi"ne ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Ülkenin birinci önceliğinin enflasyonla mücadele olduğuna işaret eden Ardıç, paketin enflasyonla mücadelenin ana parametrelerinden olan ve daha önce dile getirdikleri mali disiplinin sağlanması açısından önemli olacağını bildirdi.

Ardıç, şunları kaydetti:

"Parasal sıkılaşmanın yanında kamuda tasarrufun da devreye alınması, para ve maliye politikası eş güdümünün sağlanmasına katkıda bulunacak ve enflasyonla mücadelede başarı şansını artıracaktır. Bu alınan kararların yapısal reformlarla desteklenmesi, makro istikrar açısından fayda sağlayacaktır."