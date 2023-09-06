ASO Başkanı Ardıç'tan Orta Vadeli Program değerlendirmesi

Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Seyit Ardıç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı Orta Vadeli Program hakkında değerlendirmede bulundu.

ASO Başkanı Seyit Ardıç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı Orta Vadeli Program ile ilgili değerlendirmede bulundu. Ardıç, "Önümüzdeki 3 yıllık sürecin temel paradigmalarını ortaya koyan Orta Vadeli Program (OVP), ekonomide öngörülebilirliği arttırarak beklentiler için önemli bir çıpa oluşturacaktır. Sayın Cumhurbaşkanımızın, yatırım, istihdam, üretim ve ihracata dayalı büyüme politikalarıyla, fiyat istikrarı odaklı olarak reel sektörü destekleyen finansman imkanı sağlayacaklarını ifade etmesini sanayiciler olarak önemli buluyoruz" dedi.

Programla birlikte sanayicinin ihtiyaç duyduğu kadroya kavuşabileceğini belirten Ardıç, "Orta Vadeli Program'da, sanayi ile işbirliği içerisinde mesleki eğitim programlarının hayata geçirilecek olması, bizim de sık sık gündeme getirdiğimiz sanayicinin ihtiyaç duyduğu uygulayıcı kadronun temini açısından önemli olacaktır. Programda yeşil ve dijital dönüşüme vurgu yapılmasını, sanayide yapısal dönüşüme yönelik sektörel önceliklendirme yaklaşımıyla teknoloji odaklı yatırımların desteklenmesini çok değerli bulduğumu ifade etmek istiyorum. Parasal sıkılaşma, mali disiplin ve yapısal reformlar, ülkemizin istikrara giden yolda temel politikası olacaktır. Yapısal dönüşüme ilişkin somut bir yol haritasının ortaya konulduğunu düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Programının makroekonomide istikrar için önemli olduğuna dikkat çeken Ardıç, "Programın kararlı bir şekilde uygulanması makroekonomide istikrarın sağlanmasında oldukça önemlidir. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan OVP'nin milletimize hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerine yer verdi. - ANKARA