ASO Başkanı Ardıç, seçim sonuçlarını değerlendirdi Açıklaması

Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Seyit Ardıç, seçimlerin ardından Türkiye'yi hedeflerine ulaştıracak reformlara ve özellikle ekonomiye odaklanılması gerektiğini ifade etti.

Ardıç, yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nin, ülkeye ve siyasi partilere hayırlı olmasını temenni etti.

Seyit Ardıç, "Milletimizin iradesiyle şekillenen yeni Meclis'in ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum. Seçimin demokrasiye yaraşır, barışçıl ve güvenli koşullarda, huzurla gerçekleşmesi en büyük sevincimiz oldu. Millet iradesi, Meclis'te hiçbir partiye yeterli çoğunluk vermedi. Bunun bir sorun olacağını düşünmüyorum. Çünkü demokrasi, uzlaşma rejimidir. Bu seçimlerde de ittifaklar suretiyle uzlaşma kültürü açısından çok önemli kazanımlar elde edilecektir. Bu Meclis'in uzlaşma içinde başarılı işler yapacağına inancım tamdır." değerlendirmesinde bulundu.

Cumhurbaşkanı ikinci tur seçimlerinin tamamlanmasıyla sürecin sona ereceğini aktaran Ardıç, şunları kaydetti:

"Seçimin sona ermesiyle gerginliklerin ve kutuplaşmaların bir yana bırakılıp ülkenin geleceğine odaklanmamız gerekiyor. Bundan sonra Türkiye'yi hedeflerine ulaştıracak reformlara ve özellikle ekonomiye odaklanmamız lazım. Yatırım ve üretim ortamını iyileştirecek yapısal reformların süratle gerçekleştirilmesi, yeni yasama ve yürütme döneminde, yüce milletimizin mutluluğunu ve refahını gözeten adımlara ihtiyacımız var. Evrensel hukuk kurallarının işlediği, ileri ve nitelikli eğitimin, hızlı ve etkin adalet mekanizmasının mevcut olduğu, yüksek katma değer üreten, gelişmiş bir ülkeye dönüşmemiz, en önemli beklentilerimiz arasındadır."