ASO 2. ve 3. OSB Başkanı Mete Çağlayan güven tazeledi

Ankara Sanayi Odası (ASO) 2. ve 3. OSB Başkanlığına Mete Çağlayan yeniden seçildi.

Odadan yapılan açıklamaya göre, ASO'nun Mayıs Ayı Meclis Toplantısı, Meclis Başkanı Celal Koloğlu başkanlığında gerçekleştirildi.

Toplantıda ASO 2. ve 3. OSB Başkanı Çağlayan, bölgenin müteşebbis heyeti görevini yürüten ASO meclis üyelerinin oylarıyla yeniden başkanlığa seçilerek güven tazeledi.

Çağlayan, ASO Başkanı Seyit Ardıç'tan devraldıkları görevi yeni dönemde de aynı şekilde sürdüreceklerini bildirdi.

Bölgenin, ilave alanla, 1074 hektar yüzölçüme ve 477 sanayi parseline sahip olduğunu ve parsellerin tamamının tahsis edildiğini kaydeden Çağlayan, OSB'nin iştiraki olarak bölgede kurulan çevre laboratuvarının Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) tarafından akredite edildiğine işaret etti.

Çağlayan, ağustos ayında güneş enerjisi santralinin (GES) devreye alınacağını ifade ederek, "Böylece, bölgemiz ortak tüketim alanlarının (aydınlatma, pompa istasyonları gibi) enerji ihtiyacının karşılanması, üretim ve tüketim dengesine bağlı olarak ihtiyaç fazlası enerjinin satışı planlanmaktadır." ifadesini kullandı.

AB Yeşil Mutabakatı'na uyum kapsamında yapılan çalışmalara ilişkin de bilgi veren Çağlayan, şu değerlendirmede bulundu:

"Bölgemizde, Sanayinin Yeşil Rotası Projesi başlatılmış, bölgemizin ve katılımcılarımızın tesislerinde karbon ayak izi ölçümleri yapılmıştır. Ayrıca, bölgemizde düzenlenen etkinliklerde katılımcılarımıza ve çalışanlarına yönelik bilgilendirme toplantıları gerçekleştirilmiştir."

Çağlayan, bölgeyi Eskişehir yoluna bağlayan 4,5 km uzunluğundaki Organize Sanayi Caddesi'nin geliş/gidiş yönlerinde 3. şerit açılarak hizmete alındığını da kaydetti.

ASO 2. ve 3. OSB Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu üyeleri ile OSBÜK Genel Kurul temsilcileri şu isimlerden oluştu:

"Yönetim Kurulu: Mete Çağlayan, Ertuğrul Ergün, Serdar Aksöz, Zafer Korkmaz ve Metin Ünal

Denetim Kurulu: Sayım Özden ve Ahmet Kocaadam

OSBÜK Genel Kurul Temsilcileri: Seyit Ardıç, Mete Çağlayan, Murat Yakın, Yavuz Güler, Cenk Dilber ve Turabi Ünal."