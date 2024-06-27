ASO 2. OSB, Yeşil Organize Sanayi Bölgesi Belgesi'ni aldı

Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Seyit Ardıç, iklim değişikliğinin dünyanın karşı karşıya olduğu ve çözüm üretilmesi gereken en acil sorunlardan biri olduğuna dikkati çekerek, "Bu nedenle endüstriler, verimliliği ve karlılığı en üst düzeye çıkarırken ekolojik ayak izlerini azaltmaya gidiyor. Bu bağlamda yeşil Osb'lerin büyük önemi bulunuyor." ifadelerini kullandı.

Ardıç, yaptığı yazılı açıklamada, ASO 2. Organize Sanayi Bölgesinin (ASO 2. Osb ) "Gümüş Seviye Yeşil Organize Sanayi Bölgesi Belgesi" almaya hak kazandığını hatırlatarak, böylece bölgedeki sanayicilerin dünya pazarlarında artık çok daha rahat söz sahibi olabileceklerini belirtti.

ASO 2. OSB için Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) Genel Kurul'unda özel tören düzenlendiğini bildiren Ardıç, belgenin Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır tarafından verildiğini ifade etti.

Ardıç, yeşil OSB olarak çalışmalarına devam edecek olan bölge sanayicilerinin kaynak yönetimi ve atık azaltmadan enerji verimliliğine, iyi üretim uygulamalarından yenilenebilir enerji kullanımına kadar tüm faaliyetlerine çevresel kriterleri entegre edeceklerine dikkati çekerek, "Bu sayede hem Türkiye çevre politikaları doğrultusunda üretim yapacaklar hem de özellikle Avrupa pazarlarında paylarını artırabilecekler." değerlendirmesinde bulundu.

Yeşil OSB'nin amacının Türkiye'deki sanayi bölgelerini sürdürülebilir kalkınma hedefleri doğrultusunda uluslararası standartlara taşımak olduğunu belirten Ardıç, şunları kaydetti:

"İklim değişikliği, dünyanın karşı karşıya olduğu ve çözüm üretilmesi gereken en acil sorunlardan biridir. Bu nedenle endüstriler, verimliliği ve karlılığı en üst düzeye çıkarırken ekolojik ayak izlerini azaltmaya gidiyor. Bu bağlamda yeşil OSB'lerin büyük önemi bulunuyor. ASO 2. OSB artık sürdürülebilir kalkınmanın önemli parçası olarak yoluna devam edecektir."