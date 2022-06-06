Aslanapa'da dolunun ürünlerdeki etkileri tespit ediliyor - Haberler

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Aslanapa'da dolunun ürünlerdeki etkileri tespit ediliyor

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi
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Aslanapa'da dolunun ürünlerdeki etkileri tespit ediliyor

Kütahya'nın Aslanapa ilçesinde İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünce ilçede kısa süreli yağan dolunun ürünler üzerindeki etkilerini tespit etmek amacıyla kontrollerin yapıldığı bildirildi.

Kütahya'nın Aslanapa ilçesinde İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünce ilçede kısa süreli yağan dolunun ürünler üzerindeki etkilerini tespit etmek amacıyla kontrollerin yapıldığı bildirildi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünden konuyla ilgili yapılan açıklamada," Aslanapa ilçemizde kısa süreli yaşanan dolunun etkilerini tespit etmek ve çeşitli ürünlerin gelişimlerini takip etmek amacıyla İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğümüz Teknik Personeli tarafından kontroller yapılmıştır" denildi. - KÜTAHYA

İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Hisarcık Aslanapa Kütahya Ekonomi Haberler

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