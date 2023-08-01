ASKON, URAYSİM Projesine Destek Açıklaması Yaptı

Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON), Ulusal Raylı Sistemler Test ve Araştırma Merkezi (URAYSİM)'e destek açıklaması yaptı.

Yapılan açıklamada, Türkiye'nin yerli ve milli üretim modeli vizyonunun önemli bir parçası olan URAYSİM projesinin, ülkemizin raylı sistemler alanında dünya çapında saygın bir merkez haline gelmesine yönelik hamle niteliğinde olduğu belirtildi. Bu vizyoner projeye olan güvenle, Türkiye'nin raylı sistemler sektöründe uluslararası arenada öncü bir rol üstlenmesini destekledikleri ve projenin hızla hayata geçirilmesinin talep edildiği belirten açıklamada, "URAYSİM projesi, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) ve hafif raylı sistemleri kullanan kentlerimizin artan ihtiyaçlarını karşılamayı hedeflemektedir. Aynı zamanda, yüksek hızlı trenlerin test ve sertifikasyonu için ileri teknoloji hizmetleri sunarak, uluslararası pazarda önemli bir oyuncu olma potansiyeli taşımaktadır. Projenin hayata geçirilmesiyle birlikte, Türkiye'nin raylı sistemler alanındaki kapasitesi artacak ve bu alanda dünyanın önde gelen ülkeleri arasında yer alacaktır. Böylesine önemli bir projenin Eskişehir'de hayata geçirilecek olması şehrimizde her kesim tarafından desteklenmesi gerekirken ne yazık ki, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi tarafından, asılsız ve çarpıtma iddialarla engellenmeye çalışılmaktadır. Belediye'nin, projenin hayata geçirilmesine engel olmaya çalışması, projenin geleceğini riske atması en başta Eskişehir'e yapılan büyük bir kötülüktür. Ülkemizin faydasına yapılan onlarca büyük projeye karşı çıkan, geçmişte de Devrim otomobiline müsaade etmeyen zihniyet bir kez daha Eskişehir'de ortaya çıkmıştır. URAYSİM sadece tek başına bir test alanı ve laboratuvarı değil bölgesine ve insanına değer katan, bünyesinde pek çok birimi barındıran çok yönlü bir tesis olma özelliğine de sahiptir" denildi.

"Projenin en kısa sürede hayata geçirilmesini temenni ediyoruz"

Açıklamanın devamında, "ASKON Eskişehir olarak, URAYSİM projesine tam destek veriyor ve Türkiye'nin yerli ve milli üretim hedeflerine ulaşmasına katkı sağlayacağına, ülkemizin raylı sistemler alanında uluslararası alanda rekabetçi bir güce dönüştüreceğine inanıyoruz. Bu vesileyle, URAYSİM projesinin Eskişehir'e ve ülke ekonomisine katacağı değeri ve potansiyeli vurgulamak istiyor, projenin en kısa sürede hayata geçirilmesi için ilgili tüm tarafların iş birliği içinde hareket etmelerini temenni ediyoruz." diye belirtildi. - ESKİŞEHİR