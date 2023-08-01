ASKON, URAYSİM Projesi'ni Destekliyor

Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) Eskişehir Şubesi, Ulusal Raylı Sistemler Araştırma ve Test Merkezi (URAYSİM) Projesi'ni desteklediğini açıkladı. Projenin Türkiye'nin yerli ve milli üretim hedeflerine katkı sağlayacağı ve uluslararası alanda rekabetçi bir güce dönüşeceği belirtildi.

Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) Eskişehir Şubesinden, Ulusal Raylı Sistemler Araştırma ve Test Merkezi (URAYSİM) Projesi'nin destek açıklaması yapıldı.

ASKON Eskişehir Şube Başkanlığından yapılan açıklamada, URAYSİM'in Türkiye'nin yerli ve milli üretim modeli vizyonunun önemli bir parçası olduğu vurgulandı.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"URAYSİM Projesi ülkemizin raylı sistemler alanında dünya çapında saygın bir merkez haline gelmesine yönelik atılım niteliğindedir. Bu vizyoner projeye olan güvenimizle Türkiye'nin raylı sistemler sektöründe uluslararası arenada öncü bir rol üstlenmesini destekliyor ve projenin hızla hayata geçirilmesini talep ediyoruz. URAYSİM Projesi, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) ve hafif raylı sistemleri kullanan kentlerimizin artan ihtiyaçlarını karşılamayı hedeflemektedir. Aynı zamanda, yüksek hızlı trenlerin test ve sertifikasyonu için ileri teknoloji hizmetleri sunarak, uluslararası pazarda önemli bir oyuncu olma potansiyeli taşımaktadır. Projenin hayata geçirilmesiyle birlikte, Türkiye'nin raylı sistemler alanındaki kapasitesi artacak ve bu alanda dünyanın önde gelen ülkeleri arasında yer alacaktır."

Projenin Eskişehir'de hayata geçirilecek olmasının kentin her kesimi tarafından desteklenmesi gerektiği kaydedilen açıklamada, bu konuda yapılan eleştiriler hatırlatıldı.

Açıklamada, "Ne yazık ki Eskişehir Büyükşehir Belediyesi tarafından asılsız ve çarpıtma iddialarla engellenmeye çalışılmaktadır. Belediyenin projenin hayata geçirilmesine engel olmaya çalışması, projenin geleceğini riske atması en başta Eskişehir'e yapılan büyük bir kötülüktür. Ülkemizin faydasına yapılan onlarca büyük projeye karşı çıkan, geçmişte de devrim otomobiline müsaade etmeyen zihniyet bir kez daha Eskişehir'de ortaya çıkmıştır." ifadeleri kullanıldı.

URAYSİM'in sadece tek başına bir test alanı ve laboratuvarı değil, bölgesine ve insanına değer katan, bünyesinde pek çok birimi barındıran çok yönlü bir tesis olma özelliğine de sahip olduğuna dikkat çekilen açıklamada, şu görüşlere yer verildi:

"ASKON Eskişehir olarak, URAYSİM Projesi'ne tam destek veriyor ve Türkiye'nin yerli ve milli üretim hedeflerine ulaşmasına katkı sağlayacağına, ülkemizin raylı sistemler alanında uluslararası alanda rekabetçi bir güce dönüştüreceğine inanıyoruz. Bu vesileyle, URAYSİM Projesi'nin Eskişehir'e ve ülke ekonomisine katacağı değeri ve potansiyeli vurgulamak istiyor, projenin en kısa sürede hayata geçirilmesi için ilgili tüm tarafların işbirliği içinde hareket etmelerini temenni ediyoruz."