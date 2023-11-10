ASKON, Türkiye'nin Ödeme Yöntemi TROY'a Geçiyor

Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) Genel Başkanı Orhan Aydın, Dernek olarak Türkiye'nin Ödeme Yöntemi'ne (TROY) geçtiklerini belirterek, tüm iş dünyasını da yerli ödeme sistemini kullanmaya davet etti.

Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) Genel Başkanı Orhan Aydın, Dernek olarak Türkiye'nin Ödeme Yöntemi'ne (TROY) geçtiklerini belirterek, tüm iş dünyasını da yerli ödeme sistemini kullanmaya davet etti.

Aydın, yaptığı yazılı açıklamada, Gazze'de yaşanan katliamların ülkede bir hassasiyet oluşturduğunu belirterek, "Gelişmiş ve medeni dediğimiz ülkelerin İsrail'in gerçekleştirdiği bu katliama nasıl sessiz kaldıklarını ve hatta nasıl koşar adımlarla desteklerini gördük. Bu nedenle olaylara ve gelişmelere artık çok farklı gözlerle bakmamız gerekiyor. Vicdan sahibi insanlar tarafında bir hassasiyet oluştuğu aşikar." ifadelerini kullandı.

Bu durumda kendilerine düşenin de bu hassasiyeti geliştirerek "katile dur demek" olması gerektiğini aktaran Aydın, şöyle devam etti:

"Bunu her alana taşımalıyız. Özellikle ekonomi çok önem arz etmekte. ASKON olarak tüm şirket çalışanlarımız ve kurumsal firma çalışanlarımızın maaş ve kredi kartlarını TROY'a çeviriyoruz. Bu nedenle iş dünyasına da bir çağrıda bulunuyoruz. Yerli ve milli ödeme sistemi TROY'a geçmelerini ve yabancı ödeme sistemlerini terk etmelerini öneriyoruz. Gün katliama dur deme, gün eyleme geçme günüdür. Tüm iş dünyamızı bu çağrımıza destek olmaya davet ediyoruz."