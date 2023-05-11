ASKON, seçimlerde Cumhur İttifakı'nı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı destekleyecek

Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) Genel Başkanı Orhan Aydın, artık dünyanın hemen hemen her ülkesine ihracatta bulunan, dünyanın hemen hemen her ülkesine uçaklarını gönderen global bir Türkiye olduğunu belirterek, "Bütün bu kazanımları kaybetmemek adına, 'İstikrar sürsün,...

Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) Genel Başkanı Orhan Aydın, artık dünyanın hemen hemen her ülkesine ihracatta bulunan, dünyanın hemen hemen her ülkesine uçaklarını gönderen global bir Türkiye olduğunu belirterek, "Bütün bu kazanımları kaybetmemek adına, 'İstikrar sürsün, kazanan Türkiye olsun' diyerek, Cumhur İttifakı ve Recep Tayyip Erdoğan diyoruz." ifadesini kullandı.

ASKON Genel Merkezi'nde gerçekleştirilen toplantıya, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, ASKON Genel Başkanı Orhan Aydın ile iş insanları katıldı.

Orhan Aydın, burada yaptığı konuşmada, Anadolu Aslanları olarak Türkiye için ürettiklerini ve ülkenin refahına katkı sunduklarını belirterek, gayelerinin yatırım odaklı, alın teri ile üreten, sürdürülebilir kalıcı bir büyüme ile dünyanın ilk 5 ekonomisi içinde yer almış bir Türkiye'yi görmek olduğunu söyledi.

"Dünya 5'ten büyüktür." diyerek tüm dünyaya adalet çağrısı yapan, "One minute" diyerek "zalimlere dur" diyen bir dünya liderinin çağrılarını sahiplenmesini çok iyi bildiklerini vurgulayan Aydın, "Artık prangalarından kurtulmuş bir Türkiye, karada, denizde, havada, diplomasi masalarında gücünü ortaya koyuyor. Ülkemiz, Türkiye Yüzyılı vizyonu ile tüm cihana adalet temelli bir yönetim anlayışından bahsediyor. İşte biz bu nedenlere Sayın Cumhurbaşkanı'mızın çıkışlarını çok önemsiyoruz." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın göreve geldiği günden bu yana Türkiye Cumhuriyeti'nin adeta çağ atladığını ifade eden Aydın, şöyle konuştu:

"Bugün güzel cennet vatanımızın hangi köşesine giderseniz gidin yeniden bina edilmiş, çağdaş şehircilik hüviyetine kavuşmuş bir Türkiye görürsünüz. Artık, dünyanın hemen hemen her ülkesine ihracatta bulunan, dünyanın hemen hemen her ülkesine uçaklarını gönderen global bir Türkiye var. Bütün bu kazanımları kaybetmemek adına, 'İstikrar sürsün, kazanan Türkiye olsun' diyerek, Cumhur İttifakı ve Recep Tayyip Erdoğan diyoruz."

"Güçlü ve stabil bir iktidar, ülkemizin ayakta kalması için çok önemli"

Orhan Aydın, istihdam, üretim ve ihracat artışı yoluyla bölgeler arası gelişmişlik farkını azaltmak amacıyla cazibe merkezleri oluşturulduğunu belirterek, Adıyaman'dan Bayburt'a, Gümüşhane'den Şırnak'a 23 ilin bölgesel dezavantajı kaldırılarak tüm Türkiye'nin kalkındırıldığını söyledi.

Dünyanın çok açık bir krizden geçtiğini belirten Aydın, şunları kaydetti:

"Ülkemiz güçlü bir şekilde büyümesini sürdürmektedir. Gelişmiş ülkelerde yıllık yüzde 1 büyüme büyük başarı olarak algılanırken, Türkiye yüzde 5'in üstünde büyümeye devam etmektedir. İstihdam artmakta, yaşanan salgın süreci ve afetlere rağmen ekonomide büyümeye devam etmekte, ihracatta rekor kırılmakta, bankacılık piyasası güçlenerek güven vermekte, enflasyon düşüş trendine devam etmektedir. Bütün bunlar, hükümetimizin gerek mali gerek ekonomi politikalarında ne kadar doğru adımlar attığının göstergesidir. Krizlerin hakim olduğu bu ortamlarda güçlü ve stabil bir iktidar, ülkemizin ayakta kalması için çok önemlidir, bu yüzden biz Recep Tayyip Erdoğan ve Cumhur İttifakı diyoruz."

Aydın, Ayasofya'nın yeniden, vakfedildiği üzere, ibadethane olarak özgürlüğüne kavuşturulduğunu kaydederek, "Dünya mazlum ve mağdurlarının umudu, Türkiye Yüzyılı'nın mimarı Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı yeniden cumhurbaşkanı olarak görmeliyiz." değerlendirmesinde bulundu.

İş insanları olarak güvenli liman ve istikrarın her daim öncelikleri olduğunu aktaran ASKON Başkanı Aydın, "Gayemiz Türkiye'nin güçlü bir ekonomi ile müreffeh ülkeler arasında yer almasıdır. ASKON olarak biz de hak yolda ilerlemeye, üretmeye ve ülkemizin kalkınmasına katkı sağlamaya devam edeceğiz. Anadolu Aslanları olarak ülkemizin bölünmez bütünlüğüne göz dikenlerin yanında değil, tek devlet, tek millet ve tek bayrak diyenlerden olmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.