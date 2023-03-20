ASKON, ramazanda depremzede çocukların yanında

Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) ASKON Yönetim Kurulu, ramazan ayının ilk orucunu depremzede vatandaşlarla açacak, ramazan ayı boyunca depremzede illerinde iftar programları düzenleyip çocuklara moral aşılamak için her gün çeşitli aktiviteler düzenleyecek.

ASKON'dan yapılan açıklamaya göre, dernek, depremzede bölgelerinde bulunan vatandaşlarla dayanışmasını devam ettiriyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen ASKON Genel Başkanı Orhan Aydın, asrın felaketinin acısını dayanışma ile aşmaya çalıştıklarını belirterek, kayıpları geri getirmek mümkün olmasa da birlik ve dayanışma ile acıların hafifleyebileceğini aktardı.

Aydın, şunları kaydetti:

"Yaralarımızı el ele vererek hep birlikte saracağız. Depremin ilk gününden beri depremzede illerimizdeyiz. Ramazan ayında da kesinlikle bölge halkını yalnız bırakmayacağız. Bu bağlamda dayanışmamız kapsamında ramazanın ilk iftarını Kahramanmaraş'ta yönetim kurulu üyelerimizin katılımı ile 2 bin kişi ile birlikte gerçekleştireceğiz. Yine Genç ASKON koordinasyonunda ramazan ayı boyunca her gün Hacivat-Karagöz gösterisi, bilgi eğlence yarışmaları, kukla gösterileri, özel animasyonlar ve şovların ve daha bir çok sürprizlerimiz ile depremzede çocuklarımızın moralini yüksek tutmak adına aktiviteler tertipleyeceğiz. Yine bu bağlamda her akşam bölge illerimiz, eşleştirme yaptığımız depremzede illerimizde ramazan boyunca iftar ve sahur programları düzenleyecekler. Allah'ın izni ile bu günleri hep birlikte büyük bir dayanışma ile atlatarak şehirlerimizi yeniden eskisinden çok daha sağlam temeller üzerinde canlandıracağız."