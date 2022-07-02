ASKON Kayseri Şubesi Başkanı Ali Özcan, asgari ücrete yapılan artışı değerlendirdi

Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) Kayseri Şubesi Başkanı Ali Özcan, asgari ücrette yapılan artışa ilişkin, "Hükümetimizin bu noktada özellikle dar gelirli halkımızı enflasyona ezdirmeme kararını destekliyor ve takdir ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Özcan, yazılı açıklamasında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan yeni asgari ücrete ilişkin değerlendirmede bulundu.

Özcan, açıklamasında şunları kaydetti:

"Hükümetimiz enflasyonla mücadelede vatandaşımızı ezdirmemek adına tüm kesimleri de şaşırtacak şekilde asgari ücrete yüzde 50 zam yapmıştı ve asgari ücret üzerinden aldığı vergiden feragat etmişti. Ne var ki, bu yüksek orandaki zam oranı ham madde ve enerji kaynaklı fiyatların artışı dolayısıyla tekrar revize edilmek durumunda kalmış ve yine aynı şekilde vatandaşlarımızı enflasyona ezdirmemek kararlılığı ile Cumhurbaşkanımız Erdoğan tarafından yeni asgari ücretin ara artışla net 5 bin 500 lira olduğu açıklanmıştır. Hükümetimizin bu noktada özellikle dar gelirli halkımızı enflasyona ezdirmeme kararını destekliyor ve takdir ediyoruz. Bu noktadan sonra yeni zammın vatandaşlarımızın lehine olması ve amacına ulaşmasının da enflasyonla mücadeleye bağlı olduğunu bilmekteyiz."