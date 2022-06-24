ASKON Genel Başkanı Aydın "Kültepe Ekonomi Zirvesi"nde konuştu

Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON) Genel Başkanı Orhan Aydın, sanayicilerin, 2023-2024 yılları için kapasite artırmak amacıyla yeni makine ve teçhizat siparişi verdiğini, artacak kapasite ile Türkiye'nin ilk 10 ekonomi arasında yerini alacağını söyledi.

ASKON tarafından Kayseri'de bir otelde yapılan "Kültepe Ekonomi Zirvesi"nde konuşan Aydın, Kovid-19 salgını ile ekonomilerde yaşanan durağanlığın tüm ülkeleri etkilediğini ifade etti.

ABD'de enflasyonun son 40 yılın zirvesine çıktığını, Avrupa ülkelerinin, Ukrayna-Rusya savaşı ile doğal gaz krizi yaşamaya başladığını anlatan Aydın, bu gelişmelerin olağanüstü bir durumdan geçildiğini gösterdiğini vurguladı.

Dünyayı etkileyen ekonomideki olumsuzlukların Türkiye'ye de yansıdığına değinen Aydın, şöyle konuştu:

"Bugün yaşanan bunca küresel krize ve savaşa rağmen, dinamik bir şekilde ülke ekonomimizin yönetildiğini görmek biz iş insanlarını güçlü ve güvenli kılıyor. Hükümetimizin yerinde ve zamanında attığı adımlar yarınlara olan inancımızı da şüphesiz güçlendiriyor. Temel ekonomik göstergelere baktığımızda yıl sonunda 250 milyar doları aşan bir ihracat rakamına kavuşacağız. Kaldı ki son 12 aylık rakamlara baktığımızda bu verileri görüyoruz. ve yine çift hanelere ulaşmış bir büyüme göreceğimize de inanıyoruz.

Sürdürülebilir bir büyüme için en büyük katkının sanayi ve ihracat tarafından geldiğini görmekteyiz. Sanayi kapasite kullanım oranlarımız yüzde 80'leri aşmış durumda. Sanayicilerimizin 2023-2024 yılları için kapasite artırmak üzere yeni makine ve teçhizat siparişleri verdiklerini memnuniyetle izlemekteyiz. Yani çarklar, artan bu kapasite kullanımlarıyla üretmeye devam edecek ve ülkemiz büyüyerek hedeflediği ilk 10 ekonomi arasında yerini alacaktır. Tüm bu veriler gösteriyor ki büyük bir doğumun arifesindeyiz."