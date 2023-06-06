Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON) Elazığ Gençlik Kurulu Şube Başkanlığına, Oğuz Aşut getirildi.

Türkiye'nin dört bir yanından bir araya gelen genç iş adamları, Ticaret 2053 çalıştayında "Milli Yüzyılın Genç Vizyonu" mottosuyla buluştu. Etkinlik 2-4 Haziran'da Ankara Kızılcahamam'da gerçekleşti. Genç ASKON'un düzenlediği etkinliğe ASKON Genel Başkanı Orhan Aydın da katıldı. ASKON Elazığ Genlik Kurulu Şube Başkanı Aşut'a beratı Genç ASKON Genel Başkanı Abdullah Uçan tarafından verildi. - ELAZIĞ