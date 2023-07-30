ASKON Adana Şube Başkanı: Türkiye'ye gelecek her yatırım önemli

Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) Adana Şube Başkanı Recep Çalışkan, Türkiye'ye gelecek her yatırımın çok önemli olduğunu vurguladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında körfez ülkelerine düzenlenen ziyaretlerde ülkemize milyarlarca dolar yatırım geleceği duyuruldu. ASKON Adana Şube Başkanı Recep Çalışkan ise bu yatırımlardan duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Çalışkan yaptığı açıklamada, "Ülkemizin ekonomisi büyüyecek. Önemli miktarlarda Türkiye'ye daha fazla sermaye girişi olacak. Bu durum cari açığın finansmanında ve sıcak para ihtiyacının karşılanmasına katkı sağlayacaktır. Sadece körfez ülkelerinden değil diğer ülkeler ile de hem iş birlikleri artacak hem de yeni swap anlaşmaları yapılması planlanıyor. Ayrıca yabancı yatırımcıların ülkemize hem dolaylı hem de doğrudan yatırımlar ile gelmesi için sürdürülebilir, öngörülebilir ve şeffaf politikalar izlenmeye başlanması da olumlu bir durumdur. Yatırımcının gelmemesi için bir neden yoktur" dedi.

Sermayenin renginin olmadığını aktaran ASKON Adana Şube Başkanı Recep Çalışkan, "Bugün Avrupa körfez ülkelerine nasıl kucak açıyorsa, biz haydi haydi açmalıyız. Türkiye'nin refahına katkı sunacak yatırımlara kapımız her daim açık. Ülke ekonomimize katkı sunacak, refah seviyemizi artıracak yatırımların başımızın üstünde yeri ver. Özellikle Müslüman kardeşlerimiz ile gerçekleştirdiğimiz ticari görüşmelere farklı anlamlar yüklemeye çalışanlar, dün de Anadolu sermayesi için yeşil sermaye tanımlaması yaparak ayrıştırmaya ve itibarsızlaştırmaya gidiyordu, bunlar çok yanlış düşünceler" ifadelerini kullandı. - ADANA