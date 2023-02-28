ASKON, 28 Şubat postmodern darbesinin yıl dönümünde Erbakan'ı kabri başında andı

Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) Genel Başkanı Orhan Aydın ve beraberinde yönetim kurulu üyeleri, eski başbakanlardan merhum Prof. Dr. Necmettin Erbakan'ı, vefatının 12. yılında Zeytinburnu Merkezefendi Mezarlığı'nda kabri başında andı.

ASKON'dan yapılan açıklamada anma programında yaptığı konuşmasına yer verilen ASKON Genel Başkanı Aydın, 54. Hükümetin Başbakanı büyük dava adamı ve gönül insanı Prof. Dr. Necmettin Erbakan'ı yönetim kurulu üyeleriyle rahmet ve hürmetle yad ettiklerini ifade etti.

Erbakan'ın ömrü hayatı boyunca tüm insanlığı kucaklayan adil bir dünya düzeni arzusu içerisinde olduğunu belirten Aydın, Erbakan'ın bu doğrultuda birçok çalışma yaptığını aktardı.

Erbakan hocanın çağları aşan bir vizyona sahip olduğunu ifade eden Aydın, "İlkeleri her daim bize rehberlik edecektir. ASKON'umuzun temellerinin atılmasına vesile olan hocamızı rahmet ve saygı ile anıyoruz." ifadelerini kullandı.

Aydın, Erbakan'ı anarken 28 Şubat'a da değinmemenin mümkün olmadığını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Hocamıza, dolayısıyla milletin kararına, zorbalıkların yapıldığı o günü unutabilmemiz ne mümkün. Demokrasi tarihimize kara bir leke olarak geçen, millet iradesinin zorbalıklarla çiğnendiği bir gün olarak hafızalara kazanan 28 Şubat postmodern darbesini tekrardan kınıyor, bir daha böyle meş'um günlerin yaşanmamasını diliyorum. 28 Şubat bir yandan demokrasiye balans ayarı çekme fotoğraflarının verildiği kara bir gün olduğu kadar bankaların içi boşaltılarak ülkemizin soyulduğu kara günün de bir adıdır.

Bugün gelinen noktada 250 milyar dolara yakın bir meblağın millet iradesini hiçe sayanlar tarafından iç edildiğini ülkemizin büyük bir zarara uğratıldığını görüyoruz. Allah bir daha bu memlekete bu tür zorbalıkları yaşatmasın. Bugün o günlerin mağduru hocamız rahmet ve saygı ile anılırken darbeci zihniyet tarihin karanlık dehlizlerinde yerini bulmuştur."