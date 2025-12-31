Haberler

Askıya Alma Sistemi'ne ilişkin esaslar belirlendi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ticaret Bakanlığı, sanayicilerin rekabet gücünü artırmayı hedefleyen Askıya Alma Sistemi'ne ilişkin tebliği Resmi Gazete'de yayımladı. Sisteme dahil edilecek ürünler ve uygulama usulları belirlendi.

Askıya Alma Sistemi'ne dahil edilecek ürünler ve sisteme ilişkin esaslar belli oldu.

Ticaret Bakanlığınca hazırlanan "Askıya Alma Sistemine İlişkin Tebliğ" Resmi Gazete'de yayımlandı.

Tebliğ, Türkiye'deki sanayicilerin rekabet güçlerini artırmak ve yeni iş alanlarının oluşturulmasını desteklemek, üretim sürecinde ihtiyaç duydukları ham madde, yarı mamul veya özel imalat niteliği taşıyan ürünlerden, Türkiye ve Avrupa Birliği (AB) tarafından ortaklaşa uygulanan Askıya Alma Sistemi'ne dahil edilen ve edilmesi planlanan eşya için sistemin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları düzenliyor.

Buna göre, Askıya Alma Sistemi'ne konu ürünler, AB veya Türkiye'deki üreticilerin üretimlerinde kullanacakları hammadde, yarı mamul ya da imalat bileşenleri olacak.

Nihai tüketiciye satışa hazır, demonte edilmiş, asli bir işleme ya da dönüşüme tabi tutulmayacak olanlar ile bitmiş ürünün asli özelliklerine sahip olan ürünler, Askıya Alma Sistemi'ne konu edilemeyecek.

Ürünlerin askıya alınmasına yönelik talepler, Bakanlığın İthalat Genel Müdürlüğünce gerçekleştirilecek. Bu başvurular, Avrupa Komisyonu Ekonomik Tarife Sorunları Grubu bünyesinde yılda 2 dönemde müzakere edilecek ve her dönem 3 toplantıdan oluşacak.

Tebliğ, 1 Ocak 2026'da yürürlüğe girecek.

Kaynak: AA / Mertkan Oruç - Ekonomi
Fenerbahçe sezon sonu seçime gidiyor! Saran: Görevimi yarım bırakmayacağım

Sadettin Saran açıkladı: Fenerbahçe seçime gidiyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Olay kaleci Emiliano Martinez 4 gol yediği maçın ardından çıldırdı

Olay kaleci 4 gol yediği maçın ardından çıldırdı
Milyonluk mal varlığını TSK'ya bağışlayan öğretmen ruh sağlığı hastanesine yatırıldı

Milyonluk mal varlığını TSK'ya bağışlayan öğretmen ruh sağlığı hastanesine yatırıldı
TFF ara transfer dönemi harcama limitlerini duyurdu! Zirvede Galatasaray var

Ara transfer dönemi harcama limitleri belli oldu! İşte zirvenin sahibi
Hesabı eleştiren müşterisi ile dalga geçen Bedri Usta'ya bakanlıktan inceleme

Müşterisi ile dalga geçen şefe bakanlıktan inceleme
Olay kaleci Emiliano Martinez 4 gol yediği maçın ardından çıldırdı

Olay kaleci 4 gol yediği maçın ardından çıldırdı
Elif bu fotoğraflardan sonra sırra kadem bastı! Oklar bir kişide yoğunlaşıyor

Elif bu fotoğraflardan sonra sırra kadem bastı
Gelenek bozulmadı! Erdoğan'dan Bahçeli'ye 78 adet gül

Gelenek bozulmadı! Erdoğan'dan Bahçeli'ye 78 adet gül