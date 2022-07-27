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Aşırı sıcaklıklara rağmen üreticiler iş başında

Aşırı sıcaklıklara rağmen üreticiler iş başında

Tüm yurdu etkisi altına alan çöl sıcaklıkları hayatı olumsuz etkilemeye devam ederken Sarıgöllü üzüm üreticileri üzümlerini korumak için bağlarda çalışmalarını sürdürüyor.

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Tüm yurdu etkisi altına alan çöl sıcaklıkları hayatı olumsuz etkilemeye devam ederken Sarıgöllü üzüm üreticileri üzümlerini korumak için bağlarda çalışmalarını sürdürüyor.

Hava sıcaklığının 40 derecenin üzerine ulaştığı Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde üzüm üreticileri hasat zamanının yaklaşması nedeniyle bağlarını örtme çalışmalarını sabahın ilk ışıklarıyla başlayıp saat 14.00'a kadar devam ediyorlar.

"Mal canın yongası"

Aşırı sıcak olmasına rağmen bağlardaki çalışmalara devam ettiklerini ifade eden üretici Yusuf Hasırcı, "Üzüm hasadı 10 Ağustos'tan sonra başlar. Bizler ele gelen üzümlerimizi sıcaklardan, doludan, iri yağmurlardan, tozdan ve çiğden korumak için örtüyle kapatıyoruz. Hava gerçekten boğucu sıcak ama biz sabah saat 06.00'da bağlara girer, öğlene kadar örtüleri bağların arasına açarak bir gün sonra da kolayca örteriz. Sıcaklar etkiliyor ama çalışmaya mecburuz." dedi.

Sarıgöl'de aşırı sıcaklara rağmen tarım işçileri ve üreticiler üzüm bağlarından ufak ve seyrek üzüm salkımlarını alarak sabah ve akşam serinliğinde ilaçlama yaptıklarını ifade etti. - MANİSA

İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Sarıgöl Manisa Ekonomi Haberler

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