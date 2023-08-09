Aşırı sıcaklık ayçiçeğinde verim kaybına neden oluyor

Başkan Şaylan: "Aşırı sıcaklıktan dolayı ayçiçeği gerekli büyümeyi, gelişmeyi gösteremedi"

KIRKLARELİ Kırklareli, Edirne ve Tekirdağ'da son dönemde yaşanan aşırı sıcaklıklar sebebiyle ayçiçeğinde verim endişesi büyüyor.

Son zamanlarda Trakya'da etili olan aşırı sıcaklıklar sebebiyle her geçen gün ayçiçeğinde verim kaygısı artıyor. Kırklareli Ziraat Odası Başkanı Ekrem Şaylan, son dönemde artan aşırı sıcaklık ve kuraklıktan kaynaklı kentte bulunan ayçiçek tarlalarında verim kaybı beklediklerini söyledi. Şaylan ayçiçeğinin gelişemediğini ifade ederek, "Bildiğiniz gibi bu sene sıcak ve kurak bir yıl geçiriyoruz. Üretici kardeşlerimiz gereğini yaptılar fakat ayçiçeğinde sıkıntılı günler geçiriyoruz. Ektiğimizden bu yana bir ya da iki tane yağmur düştü, o da bizi memnun edici bir yağmur olmadı. Bulunduğumuz Ayçiçek tarlasında gördüğünüz gibi aşırı sıcaklıklardan dolayı ayçiçeği hem bodur kaldı hem de kelle yapamadı bu yüzden bu sene ayçiçeklerinde gerçekten aşırı derece bir verim kaybı bekliyoruz. Bu yüzden üretici Ayçiçek konusunda sıkıntılı" dedi.

İklim değişikliği sebebiyle yaşanan sıkıntılar olduğunu vurgulayan Şaylan, kentin 40 derece sıcaklığı gördüğünü aktardı.